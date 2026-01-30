เช้านี้ PM2.5 พุ่งเกินมาตรฐานทั่วไทย เว้นภาคใต้

📣ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2569 ณ 07:00 น สรุปดังนี้
🔍ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.พะเยา จ.น่าน จ.แพร่ จ.ลำพูน จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.สิงห์บุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ตราด จ.หนองคาย จ.เลย จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.นครราชสีมา และ จ. สุรินทร์
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 8 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.3 - 57.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 10 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19.9 - 47.3 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27.8 - 55.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22.2 - 48.6 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11.2 - 22.5 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 29.1 - 59.7 มคก./ลบ.ม.
🟠 ศกพ. แจ้ง กทม - ปริมณฑล ความชื้นในอากาศช่วงเช้าสูง ท้องฟ้าดูขมุกขมัว
เช้าวันที่ 30 มกราคม 2569 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีอัตราการระบายในระดับต่ำ ประกอบกับมีสภาวะคล้ายฝาชีครอบ จึงทำให้ค่าฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ยังคงเกินค่ามาตรฐาน ในขณะที่หลายคนอาจสังเกตเห็นว่าท้องฟ้าดูขมุกขมัว มองเห็นไม่ชัด สาเหตุสำคัญมาจาก ความชื้นในอากาศช่วงเช้าสูงมาก
โดยเช้าวันนี้เวลา 08.00 น. กรุงเทพมหานครมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงถึง ประมาณ 86.7% เมื่ออากาศมีไอน้ำและเกิดการควบแน่นจะกลายเป็น หมอก ใกล้ผิวพื้น และเมื่อหมอกนี้ไปรวมกับฝุ่นละอองที่ยังคงสะสมอยู่ในบรรยากาศ จะยิ่งทำให้ดูขุ่นมัวและทัศนะวิสัยแย่ลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงสายถึงกลางวัน เมื่อแสงแดดแรงขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น หมอกจะค่อย ๆ ระเหยไป ทำให้ทัศนวิสัยดีขึ้น และบรรยากาศดูโปร่งมากขึ้นกว่าช่วงเช้า
คำแนะนำทางสุขภาพ🏥🩺
> ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
> ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK