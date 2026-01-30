เช้านี้ PM 2.5 เกือบทุกโซนทั่วกรุงขีดส้ม “ลาดกระบัง” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 41.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) 🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับขึ้นมาเมื่อเทียบกับวานนี้ (29 ม.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 38.6 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร ติดส้มทั้งหมด🟠
1 เขตลาดกระบัง 54.3 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองจอก 53.2 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหนองแขม 52.2 มคก./ลบ.ม.
4 เขตคลองสามวา 51.3 มคก./ลบ.ม.
5 เขตบางคอแหลม 50.9 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางรัก 50.1 มคก./ลบ.ม.
7 เขตทวีวัฒนา 49.9 มคก./ลบ.ม.
8 เขตประเวศ 48.3 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางขุนเทียน 46.5 มคก./ลบ.ม.
10 เขตมีนบุรี 46.2 มคก./ลบ.ม.
11 เขตสัมพันธวงศ์ 46.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตตลิ่งชัน 45.7 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
37.5 - 43.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
34.8 - 54.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
32.8 - 46.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4️⃣กรุงเทพใต้
33.9 - 50.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
30 - 49.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6️⃣กรุงธนใต้
33.5 - 52.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์