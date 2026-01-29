ซีแอนด์จีฯ เพิ่มโอกาสเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้รร.มนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยมอบโทรทัศน์ LED Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
การสนับสนุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมี นางสาวหวัง เซวี่ย ยวิน รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบอุปกรณ์ดังกล่าว และมีนายศินาตร์ ปุณณะหิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างองค์กรภาคเอกชนและสถานศึกษาในพื้นที่
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ ยึดเป็นแนวทางการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย และขอมีส่วนร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลลัพท์เชิงบวก เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่โดยรอบอย่างเป็นรูปธรรม