กทม. ชวนธุรกิจเปิดทางเลือก “ทำงานที่บ้าน” เลี่ยง PM2.5

กรุงเทพมหานคร รับมือ PM2.5 ผลจากกลุ่มควันฝั่งตะวันออก ออกประกาศชวน WFH 29–30 ม.ค. 69 ลดมลพิษ ลดผลกระทบสุขภาพ พร้อมหนุนทางเลือกไม่เผาให้เกษตรกร
วานนี้ (28 มกราคม 2569) นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเพลิงไหม้ในพื้นที่ทุ่งนา จังหวัดนครนายก ณ ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรุงเทพฯ
นายพรพรหม เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 มกราคม 2569 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ตรวจพบกลุ่มควันจากพื้นที่ด้านตะวันออกเคลื่อนตัวเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับสภาพอากาศปิดและทิศทางลมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เช้าวันนี้ (28 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น.) พื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกมีค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง 4 เขต ได้แก่ หนองจอก คลองสามวา คันนายาว และมีนบุรี โดยมีสาเหตุสำคัญจากการเผาในพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 20,000 ไร่
กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยจัดส่งรถสูบน้ำระยะไกล 2 คัน รถดับเพลิงบรรทุกน้ำ 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ 15 นาย เข้าช่วยเหลือการปฏิบัติงานแล้ว เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พร้อมได้ประกาศขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน Work From Home (WFH) ในวันที่ 29–30 มกราคม 2569 เพื่อลดการเดินทางและลดการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ
นายพรพรหม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครมองปัญหาการเผาในภาคการเกษตรเป็น “ปัญหาเชิงเศรษฐกิจ” ที่เกษตรกรมีต้นทุนในการจัดการฟางข้าว จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนทางเลือกเพื่อลดการเผา เช่น การใช้จุลินทรีย์หมักปุ๋ยในแปลงนา ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,000 ไร่ รวมถึงการสนับสนุนเครื่องอัดฟาง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างทางเลือกที่ยั่งยืนให้เกษตรกร
ด้านการคาดการณ์สถานการณ์ ศกพ. ประเมินว่าแนวโน้มฝุ่นละอองจะยังอยู่ในระดับสูงตลอดสัปดาห์นี้ และมีแนวโน้มดีขึ้นหลังวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 จากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากยังมีแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น สถานการณ์อาจรุนแรงกว่าที่คาด
✨️กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชน
• งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
• ลดการใช้ยานพาหนะ และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น
• ดูแลสุขภาพ งดกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมหน้ากากเมื่อจำเป็น