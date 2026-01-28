PM2.5 คลุ้งทั่วไทย ! “สมุทรสงคราม” อ่วมสุด จุดความร้อน “เผานาข้าว” ยังครองแชมป์

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิชอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ โพสต์บนเพจเฟซบุ๊ก Witsanu
Attavanich แจ้งสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM2.5 เช้าวันนี้ (28 ม.ค. 69) ว่า
🎯 เช้านี้ (28 ม.ค. 69) เผาหนักในประเทศ ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 (สารก่อมะเร็งกลุ่ม 1) พุ่งสูงในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าฝุ่นสีม่วงระดับอันตรายต่อสุขภาพมากมีให้เห็นหนาตามากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ พื้นที่ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ก็มีค่าฝุ่นพิษอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ🔴 (สีแดง)
เมื่อพิจารณารายจังหวัดที่มีค่าฝุ่นในระดับอันตรายต่อสุขภาพพบว่าฝุ่นพิษยังหนักสุดที่จังหวัดสมุทรสงคราม รองลงมา ได้แก่ นนทบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี สุโขทัย ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ พิษณุโลก ลพบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม ราชบุรี และ พิจิตร ตามลำดับ (ภาพที่ 1 และ 2)
😷 กรุงเทพฯ และปริมณฑล รับฝุ่นพิษนอกพื้นที่จากการเผาในภาคนาข้าว อ้อยโรงงาน และข้าวโพดในภาคอีสาน และภาคกลางในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเช่นเคย (นครนายกใกล้กรุงเทพฯ เผาหนักมากวันนี้) สมทบกับฝุ่นพิษในพื้นที่จากรถปิคอัพ รถบรรทุก และโรงงานอุตสาหกรรม วันนี้ขอนำเสนอสถิติจำนวนรถบรรทุกจำแนกตามอายุ ซึ่งพบว่า ประเทศไทยมีรถบรรทุกเก่าในระบบเพิ่มขึ้นอย่างมาก (รถเก่ามาก= ปล่อยมลพิษสูง) (ภาพที่ 3) ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข รถปล่อยควันดำยังมีเห็นอย่างมากมาย
โดยข้อมูลจุดความร้อนที่รายงานโดย GISDTA พบว่า มีจุดความร้อนพุ่งสูงมากจากเมื่อวานจาก 1,274 จุด เพิ่มขึ้นเป็น 1,733 จุด การเผาในนาข้าวยังครองแชมป์สูงถึง 759 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเมื่อวาน รองลงมาได้แก่ อ้อย 185 จุด ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน 62 จุด และเกษตรอื่นๆ 245 จุด โดยพื้นที่ป่าเริ่มเผามากขึ้นอีกเป็น 317 จุด และจุดความร้อนจากแหล่งอื่น 165 จุด ขณะที่ฝุ่นพิษจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยการเผาในกัมพูชาและเมียนมาร์ และ สปป.ลาว ลดลง ปัจจัยฝุ่นพิษในวันนี้เลยมาจากแหล่งกำเนิดในประเทศเป็นหลัก (ภาพที่ 4 และ 5)
วันเลือกตั้งใกล้เข้ามา ขอให้พรรคการเมืองทุกพรรคให้ความสำคัญในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจังและบรรจุเรื่องนี้เป็นนโยบายหลัก และขอให้ประชาชนทุกคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งช่วยกันเลือกพรรคการเมืองที่ตั้งใจแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนไทยกันนะครับ ควรงดกิจกรรมการเผาในช่วงนี้เพื่อลดความรุนแรงต่อสุขภาพนะครับ รักษาสุขภาพนะครับทุกคน กลุ่มเสี่ยง เด็ก คนสูงวัย และสตรีมีครรภ์ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้นะครับ อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นได้ก่อนออกจากบ้านและไม่ประมาทกับมัจจุราชมืดนะครับ