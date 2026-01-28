เช้านี้ PM 2.5 โซนกรุงเทพตะวันออก “ขีดแดงทั้งแถบ” เหตุเผานาข้าวนครนายก

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 55.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับขึ้นอีกเมื่อเทียบกับวานนี้ (27 ม.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 55.2 มคก./ลบ.ม. โดยเฉพาะโซนกรุงเทพตะวันออก ได้แก่ ประเวศ คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก เมื่อ PM 2.5 ขึ้นระดับแดง🔴 (อันตรายต่อสุขภาพ)
🎯เมื่อตรวจพบว่ามีการเผาขนาดใหญ่ ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ (27 ม.ค.2569) : สาเหตุหลักที่ทำให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงขึ้นกะทันหัน ไม่ใช่เกิดจากการจราจร แต่เกิดจากการเผาในจังหวัดใกล้เคียงทางทิศตะวันออกในช่วงบ่าย ซึ่งมีพื้นที่การเผาประมาณ 13,000 ไร่
• กลุ่มควันจากการเผาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด
• ทิศทางลม: ลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นำพากลุ่มควันเข้ามาสู่กรุงเทพฯ โดยตรง ทำให้กรุงเทพฯ โซนตะวันออก เช่น หนองจอก, มีนบุรี ได้รับผลกระทบเป็นด่านแรก ค่าฝุ่นเริ่มขึ้นเป็นสีแดง🔴 ในขณะที่ฝั่งธนบุรียังได้รับผลกระทบน้อยกว่า
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
🔴1 เขตหนองจอก 80.8 มคก./ลบ.ม.
🔴2 เขตมีนบุรี 77.3 มคก./ลบ.ม.
🔴3 เขตคลองสามวา 76.5 มคก./ลบ.ม.
🔴4 เขตคันนายาว 76.1 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 71.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตสายไหม 70.7 มคก./ลบ.ม.
7 เขตลาดกระบัง 69.2 มคก./ลบ.ม.
8 สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง 68 มคก./ลบ.ม.
9 สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 66.9 มคก./ลบ.ม.
10 สวนหนองจอก เขตหนองจอก 66.5 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบึงกุ่ม 65.9 มคก./ลบ.ม.
12 เขตสะพานสูง 63.6 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
54.4 - 70.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
54.4 - 80.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
42.6 - 57.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4️⃣กรุงเทพใต้
44 - 62.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
39.7 - 54.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6️⃣กรุงธนใต้
39.7 - 53.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
🔴คุณภาพอากาศระดับสีแดง: มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทุกคน
▪️งดกิจกรรมกลางแจ้ง
▪️หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5
▪️หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
▪️ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
🚨เมื่อคืนนี้ (27 ม.ค.69) เวลา 20.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เตือนสถานการณ์ฝุ่นPM 2.5 ขึ้นในระดับอันตราย เมื่อพบว่ามีกลุ่มควันเคลื่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ทางฝั่งตะวันออก มีผลต่อสุขภาพ และมีแนวโน้มพุ่งสูงตั้งแต่เมื่อคืนนี้เป็นต้นไปแนะให้ประชาชนใส่หน้ากากป้องกัน😷