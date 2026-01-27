เช้านี้ PM 2.5 ขยับขึ้นติดส้มทั่วกรุง “บางรัก” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 55.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) สูงกว่าเมื่อวานนี้ (25 ม.ค.69) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 39.4 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ติดระดับสีส้ม 🟠
1 เขตบางรัก 66.5 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองแขม 64.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตสายไหม 64.8 มคก./ลบ.ม.
4 เขตประเวศ 64.5 มคก./ลบ.ม.
5 เขตปทุมวัน 63.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางคอแหลม 61.2 มคก./ลบ.ม.
7 เขตตลิ่งชัน 61.1 มคก./ลบ.ม.
8 เขตคลองสามวา 60.7 มคก./ลบ.ม.
9 เขตมีนบุรี 60.4 มคก./ลบ.ม.
10 เขตลาดกระบัง 60 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางขุนเทียน 59.3 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางพลัด 59.1 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
53.7 - 64.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
48 - 64.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
48.2 - 58.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4️⃣กรุงเทพใต้
44.7 - 66.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
46.7 - 61.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6️⃣กรุงธนใต้
45.9 - 64.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์