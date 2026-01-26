เช้านี้ PM 2.5 ติดส้ม-เหลืองทั่วกรุง “ลาดกระบัง” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 39.4 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) สูงกว่าเมื่อวานนี้ (25 ม.ค.69) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 32.2 มคก./ลบ.ม.
▶️โดยค่าฝุ่นละอองรอบวันนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น😷🟠 ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
📈12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตลาดกระบัง 53.1 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองแขม 52 มคก./ลบ.ม.
3 เขตตลิ่งชัน 48.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองจอก 48.6 มคก./ลบ.ม.
5 เขตทวีวัฒนา 47.6 มคก./ลบ.ม.
6 เขตคลองสามวา 47.5 มคก./ลบ.ม.
7 เขตสายไหม 47 มคก./ลบ.ม.
8 เขตประเวศ 45.9 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางรัก 44.3 มคก./ลบ.ม.
10 เขตมีนบุรี 43.7 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางซื่อ 43.6 มคก./ลบ.ม.
12 เขตดอนเมือง 43.3 มคก./ลบ.ม.
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์