SPRC ร่วมกับ คาลเท็กซ์ มอบรอยยิ้ม ให้ชุมชนเพื่อนบ้านรอบคลังน้ำมันในจังหวัดสงขลา

SPRC และ คาลเท็กซ์ โดยสตาร์ ฟูเอลส์ เดินหน้าสานต่อภารกิจดูแลชุมชนรอบคลังน้ำมันในจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ให้แก่ชาวชุมชน
โดยการประเมินและรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากเบื้องต้น พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปากที่ถูกวิธี และสมทบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาด้วยรากฟันเทียมของโรงพยาบาลสิงหนคร เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยในพื้นที่สามารถเข้าถึงการรักษาที่จำเป็นได้อย่างสะดวก รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 200,000 บาท ตอกย้ำบทบาทของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม
นายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC กล่าวว่า “ชุมชนรอบคลังน้ำมันสตาร์ ฟูเอลส์ จังหวัดสงขลา คือเพื่อนบ้านที่เติบโตเคียงข้างเราเสมอมา การลงพื้นที่ช่วยเหลือในแต่ละครั้งถือเป็นความตั้งใจจริงของเราในการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของ SPRC และ คาลเท็กซ์ ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และยังคงต่อยอดพัฒนาพื้นที่รอบคลังน้ำมัน ให้เป็นชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกปีต่อไป”
“สำหรับโครงการเพื่อสังคมในจังหวัดสงขลาที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นการส่งเสริมด้านสุขภาพ โดยได้จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทะเลนอก เทศบาลสิงหนคร ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน นอกจากการตรวจและรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากเบื้องต้นแล้ว ภายในงานยังมีการมอบคูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมที่โรงพยาบาลสิงหนคร พร้อมกันนี้ ทาง SPRC และ คาลเท็กซ์ ยังได้มอบเงินสมทบทุนจำนวน 68,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสิงหนคร เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์รากฟันเทียม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาด้วยรากฟันเทียม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยในพื้นที่สามารถเข้าถึงการรักษาที่จำเป็นได้อย่างสะดวก ลดระยะเวลาการรอคอยในการเข้ารับบริการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย”
“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชน รวมถึงการให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลที่ผ่านมานี้ จะสร้างกำลังใจ รอยยิ้ม และเสริมรากฐานสุขภาพที่แข็งแกร่งให้กับเพื่อนบ้านรอบคลังน้ำมันสงขลาของเราได้อย่างแท้จริง” นายแมทธิว กล่าว