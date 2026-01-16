PM2.5 คลุ้งทั่วไทย ! “เมืองนนท์” อ่วมสุด จุดความร้อน “เผานาข้าว” สูงสุด “เขมร” แชมป์เผาโหด

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ โพสต์บนเพจเฟซบุ๊ก Witsanu Attavanich เช้าวันนี้ (16 ม.ค. 69) ว่า
ฝุ่นพิษ PM2.5 (สารก่อมะเร็งกลุ่ม 1) อันตรายต่อสุขภาพ กัมพูชาเผาโหด ไทยอันดับ 2 จำนวนจุดความร้อนยังอยู่ในระดับสูงมาก ทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลค่าฝุ่นพิษอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ (สีแดง) ต่อเนื่อง
ค่าฝุ่นพิษระดับอันตรายมากสีม่วงมีให้เห็นหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรี (ภาพที่ 1 และ 2) หลายพื้นที่ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ค่าฝุ่นพิษก็อยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ (สีแดง) และอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยง (สีส้ม) (ภาพที่ 3)
กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้รับผลกระทบมาจากการเผาในภาคเกษตรทุกทิศทางเช่นเคย แถมฝุ่นพิษสะสมจากอ่าวไทยที่ลมตีย้อนขึ้นมา สมทบกับฝุ่นพิษในพื้นที่จาก รถปิคอัพ รถบรรทุก และโรงงานอุตสาหกรรม (ภาพที่ 4 และ 5)
นาข้าว แชมป์จุดความร้อน
ข้อมูลจุดความร้อนที่รายงานโดย GISDTA พบว่า มีจุดความร้อนถึง 756 จุด โดยนาข้าวครองแชมป์สูงถึง 291 จุด รองลงมาได้แก่ อ้อย 95 จุด ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน 42 จุด และเกษตรอื่นๆ 150 จุด โดยพื้นที่ป่าเริ่มเผามากขึ้นเป็น 74 จุด และจุดความร้อนจากแหล่งอื่น 104 จุด
เขมร เพื่อนบ้านอริ แชมป์เผาโหด
ขณะที่ฝุ่นพิษจากประเทศเพื่อนบ้านได้เริ่มส่งผลกระทบกับจังหวัดริมชายแดนของไทยและคาดว่าจะส่งผลต่อหลายพื้นที่เมื่อลมเปลี่ยนทิศในอีกไม่นานนี้ โดยกัมพูชาเผาโหด มีจุดความร้อนถึง 2,276 จุด ตามด้วยประเทศไทย 756 จุด และเมียนมาร์ 561 จุด ตามลำดับ
รศ.ดร.วิษณุ กล่าวว่าวันเลือกตั้งใกล้เข้ามา หวังว่าพรรคการเมืองทุกพรรคจะให้ความสำคัญในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจังและบรรจุเรื่องนี้เป็นนโยบายหลัก และขอให้ประชาชนทุกคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งช่วยกันเลือกพรรคการเมืองที่ตั้งใจแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนไทยกันนะครับ
“ควรงดกิจกรรมการเผาในช่วงนี้เพื่อลดความรุนแรงต่อสุขภาพนะครับ รักษาสุขภาพนะครับทุกคน กลุ่มเสี่ยง เด็ก คนสูงวัย และสตรีมีครรภ์ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้นะครับ อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นได้ก่อนออกจากบ้านและไม่ประมาทกับมัจจุราชมืดนะครับ”