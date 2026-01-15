CPF เดินหน้าคอนเน็กซ์ อีดี ปีที่ 9 ชูทักษะ AI - สร้างภาวะผู้นำ เปลี่ยนโลกการเรียนรู้

โลกการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำราอีกต่อไป โรงเรียนคือพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ลองคิด ลองทำ และค้นหาศักยภาพของตัวเอง "โครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี" (CONNEXT ED) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ผ่านพลังความร่วมมือของภาครัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาคเอกชน และโรงเรียน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาเด็กดีมีความสามารถ เสริมแกร่งให้เด็กและเยาวชนไทยทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต สร้างภาวะผู้นำ ต่อยอดทักษะดิจิทัล AI เพื่อให้เท่าทันการเรียนรู้ในโลกแห่งเทคโนโลยี พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาท คุณครู สู่การเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ ฝึกให้เด็กคิด วิเคราะห์และลงมือทำด้วยตัวเอง และเรียนรู้การบริหารโครงการผ่านโมเดลโครงการซีพีเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ของซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศ จึงได้สานต่อโครงการคอนเน็กซ์ อีดี เข้าสู่ปีที่ 9 โดยปีนี้เน้นสร้างภาวะผู้นำ สร้างทักษะด้านดิจิทัล AI เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนก้าวทันโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ ขณะเดียวกันส่งเสริมทักษะชีวิต ให้เด็กๆ มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการผ่านโมเดลโครงการซีพีเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนในโรงเรียน ควบคู่ไปกับเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการโครงการไปพร้อมๆกัน
ในส่วนของทักษะด้านดิจิทัล และ AI ผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ของซีพีเอฟ เดินหน้าทำงานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและคุณครู สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง AI เข้ากับห้องเรียนจริง โดยขับเคลื่อนผ่าน 4 มิติหลัก ครอบคลุม 9 โครงการสำคัญ ได้แก่
1. ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล: ปูพื้นฐานทักษะอนาคตผ่าน โครงการ AI & Coding โครงการ ICT Talent และ โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
2. ด้านกระบวนการเรียนรู้: พัฒนาศักยภาพคนผ่าน โครงการ Coach & FA โครงการ Active Learning และ โครงการ Learning Center
3. ด้านคุณภาพชีวิตและคุณธรรม: สร้างพื้นฐานที่มั่นคงผ่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และ โครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความยั่งยืน
4. ด้านการสื่อสาร: สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมผ่านโครงการประชาสัมพันธ์
อีกหนึ่งกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการฯ คือ "ครูผู้สอน" ปีนี้ ซีพีเอฟมีเป้าหมายร่วมส่งเสริมการปรับบทบาทคุณครู จากผู้ป้อนความรู้สู่การเป็น "ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้" หรือ Facilitator(FA) เปลี่ยนการสอนจากตำราสู่กิจกรรมแบบ Active Learning หรือ Project-Based Learning (PBL) โดยใช้สื่อ ICT และอุปกรณ์ที่ได้รับจากโครงการคอนเน็กซ์ อีดี มาสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เด็กอยากรู้และลงมือทำเอง ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) เชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนกับโลกความเป็นจริง โดยดึงองค์ความรู้จากผู้นำรุ่นใหม่ (SP) และผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาเสริม
ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเพิ่มจำนวน SP เพื่อทำงานร่วมกับสถานศึกษา ปัจจุบันมี SP จำนวน 169 คน (ดูแลสัดส่วน 1 คน ต่อ 2 โรงเรียน) ทำให้สามารถวางแผนการทำงาน แลติดตามโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายยกระดับ School Grading จาก Good เป็น Great อย่างยั่งยืน
ในปี 2569 นี้ เตรียมขยายผลโมเดล Egg Buddy โดยยกระดับบทบาทของ SP ให้ทำหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมทางให้กับโรงเรียนในโครงการซีพีเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านการวางแผน ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ การจัดการทรัพยากร ขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และถ่ายทอดให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการโครงการฯ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นมีส่วนร่วมยกระดับการศึกษาไทย โดยยึดมั่นใน 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1. ความโปร่งใส (Disclosure) 2. กลไกตลาด (Market Mechanism) 3. การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ (High Quality Leaders) 4. เด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centric) และ 5.การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructures) เพื่อให้คอนเน็กซ์ อีดี เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนในความดูแลของซีพีเอฟรวม 304 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสระบุรี