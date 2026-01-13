อุตุฯ เตือนทั่วไทยอากาศอุ่นขึ้น แต่มาพร้อมฝุ่น !

📡กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศเช้าวันนี้ (13 ม.ค. 69) ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น ภาคเหนือ-อีสาน คงสัมผัสอากาศหนาว ภาคกลาง ตะวันออก และใต้ตอนบนสัมผัสได้เพียงแค่อากาศเย็นตอนเช้า โดยพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า พร้อมคำเตือน อากาศที่อุ่นขึ้นแต่ฝุ่นก็เริ่มมาด้วย เพราะการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี/อ่อน
📝 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (13 ม.ค. 69):
ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีกำลังอ่อนลง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ระมัดระวังการเดินทางผ่านบริเวณที่มีหมอกและระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วย
สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยและห่างฝั่งทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย
😷คำเตือน : ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มการสะสมมากขึ้น เนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี/อ่อน
📝 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า: ในช่วงวันที่ 13 – 19 ม.ค. 69
ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง โดยในช่วงวันที่ 15 – 17 ม.ค. 69 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศลาวตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้
สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทางตอนล่างของภาค เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างและห่างฝั่งทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
🎯 ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย และระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้ง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง