3 เหตุผลส่ง "แบงก์กรุงเทพ" คว้าบริษัทที่ดีที่สุดของโลกปี 2025 จาก TIME

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกย่องโดยนิตยสาร TIME ติดอันดับบริษัทที่ดีที่สุดของโลก ปี 2025 World’s Best Companies 2025 ซี่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร ในด้านความยั่งยืน ความพึงพอใจของพนักงาน และผลการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร TIME และ Statista ในกลุ่มอุตสาหกรรม Banking and Financial Services ครองลำดับที่ 822 จาก 1,000 บริษัททั่วโลกที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ด้วยคะแนนรวม 76.93 โดยได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
TIME ร่วมกับบริษัทข้อมูล Statista จัดอันดับบริษัทที่ดีที่สุดของโลก 2025 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่ 1,000 บริษัททั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมจากหลายปัจจัย ได้แก่ ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) และความโปร่งใสในการรายงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Transparency - ESG)
ทั้งนี้ TIME เป็นนิตยสารชั้นนำที่มีชื่อเสียงยาวนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466 และมีผู้อ่านจากทั่วโลกมากกว่า 100 ล้านคน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเว็บไซต์ time.com นิตยสาร TIME และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ มีผู้ติดตามมากกว่า 51 ล้านคน ขณะที่ Statista เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลธุรกิจที่รวบรวมข้อมูลสถิติ รายงาน และข้อมูลเชิงลึกกว่า 80,000 หัวข้อ จาก 22,500 แหล่งที่มา ใน 170 อุตสาหกรรม โดย Statista ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ที่ประเทศเยอรมนี และมีสำนักงาน 8 แห่งทั่วโลก ./