PM 2.5 กลับมาพุ่ง 29 จังหวัด ทุกเขตทั่วกรุงติดสีส้ม

🛰️GISTDA-สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อัปเดตค่าฝุ่น PM2.5 จากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 09.00 น. วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 พบว่า
😷 ค่าฝุ่น PM2.5 รายชั่วโมง จากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” ภาพรวมของประเทศมีคุณภาพอากาศ PM2.5 ระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และระบบทางเดินหายใจ 29 จังหวัด 🟠 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงสุดที่จังหวัดหนองคาย 63.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร*
สำหรับ พื้นที่ กทม. ทุกเขตค่าฝุ่นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือระดับสีส้ม 🟠 สูงสุดที่ #มีนบุรี รองลงไป #สะพานสูง #ประเวศ #ลาดกระบัง #คันนายาว #คลองสามวา #บึงกุ่ม #บางกะปิ เป็นต้น
*ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตัวย่อคือ มคก./ ลบ.ม. (µg/m³) โดยมีค่ามาตรฐานอยู่ที่ 37.5 µg/m³
🛰️ GISTDA คาดการณ์ล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ค่าฝุ่น PM2.5 จะยังคงมีระดับสูงทั้งระดับสีแดงและระดับสีส้มในหลายพื้นที่