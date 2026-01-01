PM2.5 รับวันแรกปีใหม่ กทม.พุ่งเกิน100 ทุกเขต

🛰️GISTDA-สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อัปเดตค่าฝุ่น PM2.5 จากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 พบว่า
🔴 พื้นที่ กทม. ทุกเขตค่าฝุ่นเกิน 100 ไมโครกรัม (ระดับสีแดง) 🔴 เช่น #คลองเตย #วัฒนา #ยานนาวา #สาทร #บางรัก #ปทุมวัน #สัมพันธวงศ์ เป็นต้น
😷และพบ 31 จังหวัด ค่าฝุ่นพุ่งสูงจนมีผลต่อสุขภาพและทางเดินหายใจ โดยเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 27 จังหวัด 🟠ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
🛰️ GISTDA คาดการณ์ล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ค่าฝุ่น PM2.5 จะยังคงมีระดับสูงทั้งระดับสีแดงและระดับสีส้มในหลายพื้นที่