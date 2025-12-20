น้ำตาลไทยรุ่งเรือง เปิดหีบอ้อยฤดูกาลใหม่ วางเป้าลดสัดส่วนอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 10%

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง โรงงานศรีเทพ ตอกย้ำยุทธศาสตร์ Zero Burn Nation ส่ง Cane Hero Club ฮีโร่สร้างสุข ดูแลบริการ จัดกิจกรรม พร้อมปั้นเพชรบูรณ์ “จังหวัดอ้อยสะอาด” เปิดหีบอ้อยฤดูกาลใหม่ กระตุ้นส่งอ้อยสดลดเผา วางเป้าปิดฤดูกาลลดสัดส่วนอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 10%
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ผู้นำด้านการแปรรูปอ้อยของประเทศไทยและผู้ผลิตน้ำตาล Lin, Rei รวมถึง Delite+ เดินหน้ารุกโมเดล “ตัดสด ไม่เผา” เพื่อผลักดันเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นต้นแบบ “จังหวัดอ้อยสะอาด” ของประเทศ ตอกย้ำยุทธศาสตร์ Zero Burn Nation ที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ซึ่งให้ความสำคัญกับความโปร่งใส คุณภาพวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตปลอดการเผา ภายใต้แนวคิด ESG เพื่อผลักดันมาตรฐานการผลิตอ้อยไทยสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
ล่าสุด บริษัทฯ ได้ประกาศเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิต 2568/2569 โดยมีผู้บริหารนำทีมโดย ดร.ณัฐพล อัษฎาธร รองกรรมการผู้จัดการ มาต้อนรับอ้อยพร้อมกิจกรรมโยนอ้อยเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการ สะท้อนความพร้อมในการเดินหน้ากลยุทธ์อ้อยสะอาดอย่างต่อเนื่อง และยกระดับอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยสู่มาตรฐานใหม่ของประเทศ โดยตั้งเป้าปิดฤดูกาลลดสัดส่วนอ้อยไฟไหม้ให้เหลือไม่เกิน 10%
ดร.ณัฐพล อัษฎาธร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า “ในฤดูการผลิต 2567/2568 ที่ผ่านมาพบว่าปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงราว 14% นับเป็นสัญญาณบวกต่อการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอ้อยสะอาดอย่างยั่งยืน
แต่ปัจจุบันยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่เทคนิคการตัดสดที่ถูกต้อง ข้อจำกัดของทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุน เช่น รถตัดอ้อยไม่เพียงพอ แปลงไม่เอื้อต่อการใช้เครื่องจักร เงินทุนหมุนเวียนและตลาดรองรับใบอ้อย และต้นทุนเวลาในการตัดสดที่สูงกว่าวิธีเผา
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง โรงงานศรีเทพ ในฐานะหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าวฯ จึงเดินหน้าพัฒนาโครงการ “Cane Hero” เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มการผลิตอ้อยที่ขับเคลื่อนด้วยหลัก ESG พร้อมจัดตั้ง “5 ทีมฮีโร่” ที่จะคอยช่วยส่งเสริม ให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงดูแลในด้านจิตใจ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พนักงาน และเกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับรางวัล Cane Hero ไปแล้ว ในพื้นที่นำร่อง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ ทั้งการรักษามาตรฐานไร่อ้อยสะอาด การจัดการเศษใบอ้อยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการทำหน้าที่ผู้นำชุมชนในการรณรงค์ลดการเผาให้หมดไปจากพื้นที่ เพื่อให้การ “ตัดสด ไม่เผา” เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าทั้งด้านรายได้ ต้นทุน และเวลา
และสามารถแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ได้อย่างยั่งยืนทั้งในระดับพื้นที่และระดับอุตสาหกรรม
โดยปัจจุบันเกษตรกรในอำเภอศรีเทพและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สัดส่วนอ้อยไฟไหม้ในปีที่ผ่านมาลดลงจาก 55% เหลือเพียง 23% พร้อมตั้งเป้าหมายลดลงให้เหลือไม่เกิน 10% ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นทิศทางสำคัญในการลดมลพิษจากภาคเกษตร และยกระดับอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคตอย่างแท้จริง”
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิต 2568/2569 ณ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย ดร.ณัฐพล อัษฎาธร รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่ม Cane Hero ศรีเทพ และหน่วยงานราชการ ร่วมกิจกรรมโยนอ้อย
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือและการเปิดฤดูหีบอ้อยอย่างเป็นทางการในปีนี้ โดยโรงงานยังได้เปิดคิวพิเศษสำหรับชาวไร่ส่งเสริมที่ตัดสด ให้นำอ้อยเข้าหีบก่อนใคร
โดยบรรยากาศวันแรกของฤดูกาลเปิดหีบอ้อยที่โรงงานไทยรุ่งเรืองปีนี้ รับอ้อยตัดสด 100% ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยโดยมี ดร.ณัฐพล และ Cane Hero Club คลับฮีโร่สร้างสุข 1 ใน 5 ทีม Cane Hero ออกมาร่วมสร้างสีสันเป็นทีมแรก ทั้งดูแล บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงจัดกิจกรรมเกม แจกรางวัล พร้อมอำนวยความสะดวกจุดชาร์จแบตโทรศัพท์ และ WIFI ฟรี
ให้กับชาวไร่ที่มาส่งอ้อยสดสะอาด เป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์เปลี่ยนมาตัดสดจนสามารถคืนอากาศสะอาดให้เพชรบูรณ์ได้ 100%