“เจียไต๋ โซเชียล เดย์” ปีที่ 4 ขับเคลื่อนพลัง “เจียไต๋อาสา” ทั่วประเทศ ปลูกความยั่งยืนให้ชุมชน

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ผนึกกำลังพนักงานเจียไต๋อาสาจากสำนักงานต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมสานต่อกิจกรรมพัฒนาสังคมประจำปี “เจียไต๋ โซเชียล เดย์”
ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มุ่งเป้าหมายในการทำความดีเพื่อสังคม และสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยภายในชุมชน ตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ
สำหรับเจียไต๋อาสาประจำสำนักงานใหญ่ นำโดย สุกษม จาตุกรณีย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอารักขาพืช พร้อมด้วย ไพโรจน์ เกียรติศิริขจร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนองค์กร และพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน ได้ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์ หรือศูนย์เกษตรเจียไต๋ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญ โดยเฉพาะการทำนา และมีเยาวชนที่เป็นลูกหลานเกษตรกรอยู่จำนวนมาก
ในปีนี้ เจียไต๋ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมที่บางน้ำเปรี้ยว เพื่อปลูกฝังความรู้ด้านเกษตรยุคใหม่ให้เยาวชนในชุมชน พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการนำ ฟางข้าว ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาอัปไซเคิลสร้างคุณค่าใหม่ แทนการถูกเผาทิ้ง ช่วยลดการเกิด PM2.5 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนเป้าหมายด้านการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 1,420.6 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
นอกจากนี้ กิจกรรมยังช่วยสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรของครอบครัว รวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง โดยมีน้องๆ นักเรียนจำนวน 110 คน จากโรงเรียนวัดเกตุสโมสรเข้าร่วมเรียนรู้และลงมือทำร่วมกับพี่ๆ เจียไต๋อาสา พร้อมได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ฐาน เริ่มต้นที่ฐานกิจกรรมที่ 1 “แนะนำศูนย์เกษตรเจียไต๋” ซึ่งน้องๆ นักเรียนได้เปิดโลกเกษตรสมัยใหม่ เรียนรู้ความสำคัญของอาชีพเกษตรกร พร้อมทั้งเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของพ่อแม่ผู้ อีกทั้งน้องๆ และพี่ๆ เจียไต๋อาสายังได้ชมสาธิตการบินโดรนเกษตรไร้คนขับ จาก XAG Thailand ช่วยให้เห็นภาพการทำงานของเทคโนโลยีที่เข้ามายกระดับภาคการเกษตร และน้องๆ ยังได้รู้จักเจียไต๋มากยิ่งขึ้น
ต่อด้วยฐานที่ 2 “กระถางฟาง รักษ์โลก” ที่ทุกคนได้เรียนรู้ว่าฟางข้าวซึ่งเดิมที่มักถูกเผาทิ้งหรือไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ สามารถแปรรูปเป็นกระถางต้นไม้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์ และเป็นการคืนชีวิตใหม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติ และปิดท้ายด้วยฐานที่ 3 “เพาะกล้า เติมยิ้ม” ที่น้องๆ นักเรียนและเจียไต๋อาสาร่วมกันเพาะกล้าจากเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากเจียไต๋ อาทิ มะเขือเทศ กะเพรา โหระพา พริก และมะเขือ ก่อนนำลงปลูกในกระถางฟางข้าว เพื่อเรียนรู้การปลูกผักกินเองและนำความสุขกลับไปแบ่งปันที่บ้าน โดยทุกต้นกล้าที่ถูกเพาะในวันนี้ คือสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ที่กำลังเติบโตจากหัวใจของเจียไต๋อาสาทุกคน
นอกจากนี้ เจียไต๋ยังได้จัดกิจกรรม “เจียไต๋ โซเชียล เดย์” ในอีก 9 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น น่าน ลำปาง และเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในชุมชน ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดกิจกรรมสร้างสุขให้ชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน