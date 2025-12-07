INTERFEL ส่ง “แอปเปิลฝรั่งเศส” เสิร์ฟผู้บริโภคชาวไทย ยืนยันการผลิตยังแข็งแกร่ง แม้เผชิญความท้าทาย

INTERFEL (Interbranch Association for Fresh French Fruit and Vegetables) หรือ องค์กรส่งเสริมสินค้าเกษตรกรรม ผัก และผลไม้จากประเทศฝรั่งเศส นำเสนอ “แอปเปิลฝรั่งเศส” มรดกจากเกษตรยุโรปสู่ผู้บริโภคชาวไทยอีกครั้ง พร้อมเชิญชวนคนรักผลไม้สัมผัสเอกลักษณ์ของแอปเปิลฝรั่งเศส
แม้ปีนี้ภาคการเกษตรต้องเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง แต่การผลิตแอปเปิลฝรั่งเศสยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีปริมาณผลผลิตราว 1.485 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปี 2567 และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังถึง 3% สะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมแอปเปิลฝรั่งเศสและความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง
นอกจากนี้ ความหลากหลายของสายพันธุ์ในปีนี้ยังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยสายพันธุ์ยอดนิยมอย่าง Royal Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Fuji และ Rouge มีปริมาณผลผลิตเปลี่ยนแปลงลดลงเพียงเล็กน้อย 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่สายพันธุ์แบบคลับอย่าง Pink Lady®, Jazz, Joya และ Juliet® มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น 2% ส่วนสายพันธุ์ดั้งเดิมของฝรั่งเศส ได้แก่ Chantecler, Canada และ Boskoop คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกราว 3% ในขณะเดียวกัน สายพันธุ์ใหม่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการเติบโตโดดเด่น โดยคาดว่าจะมีผลผลิตรวมถึง 145,000 ตันในปีนี้ หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นมากถึง 51% จากปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรมแอปเปิลฝรั่งเศส และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภค
ด้วยการวางรากฐานมากว่า 25 ปี ผ่านการทำเกษตรอย่างยั่งยืน การจัดการน้ำและดินอย่างเหมาะสม รวมถึงการควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องระบบนิเวศและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินให้คนรุ่นต่อไป นับเป็นแนวทางการผลิตที่ดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
เพื่อฉลองการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ของแอปเปิลฝรั่งเศส จึงได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ณ ร้าน SOL and LUNA BKK โรงแรม Somerset Sukhumvit 71 ภายใต้ธีม “From Orchard to Table” ด้วยเวิร์คช็อปม็อคเทลแอปเปิลฝรั่งเศสสกัดเย็นพร้อมชิมแอปเปิลสด และตกแต่งม็อกเทลด้วยสีธรรมชาติ ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สดใส และร่วมสัมผัสรสชาติที่สะท้อนถึงความสดใหม่ คุณภาพ และความหลากหลายของแอปเปิลฝรั่งเศสอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังเตรียมนำกิจกรรมสู่ผู้บริโภคทั่วไปผ่านกิจกรรมโรดโชว์และอีเวนต์ต่างๆ ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 – มกราคม 2569 ณ เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์, สามย่านมิตรทาวน์, เดอะ สตรีท รัชดา, โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์, สัมมากร รามคำแหง และ อเวนิว แจ้งวัฒนะ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถชิมน้ำแอปเปิลสกัดเย็น สนุกกับเกมกาชาปองลุ้นรับของรางวัลพิเศษ รวมถึงกิจกรรมอีกมากมายได้ที่ แม็คโคร, โลตัส และท็อปส์ เพื่อให้ทุกครอบครัวได้ลิ้มลองรสชาติของแอปเปิลฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด
แอปเปิลสายพันธุ์ยอดนิยม Royal Gala และ Granny Smith วางจำหน่ายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพัทยา เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสรสชาติแอปเปิลจากสวนฝรั่งเศสที่เกิดจากความทุ่มเทของเกษตรกรชาวฝรั่งเศสกว่า 1,300 คน ผสานคุณภาพ รสชาติ และการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ทำให้แอปเปิลกรอบนอก ฉ่ำใน และเต็มเปี่ยมเอกลักษณ์แห่งฝรั่งเศส ./