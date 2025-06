“ฮุนเซน” ว้ากสื่อเขมรตีข่าวขู่ปิดด่าน-แบนสินค้าไทยทุกชนิด สั่งแก้ไขด่วน ยันแค่ห้ามนำเข้าผัก-ผลไม้

มีรายงานว่า ในเฟซบุ๊ก Somdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีการโพสต์ข้อความว่า “ฮุนเซนได้บอกให้หนังสือพิมพ์ Khmer Times แก้ไขข่าวนี้ทันที เนื่องจากฮุนเซนไม่ได้บอกว่าให้ปิดจุดผ่านแดนทุกด่านโดยสิ้นเชิง แต่ให้หยุดการนำเข้าผักและผลไม้จากไทยผ่านเข้ามายังกัมพูชา หากไทยยังไม่เปิดจุดผ่านแดนตามเวลาปกติ ภายใน 24 ชั่วโมง”ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมาเว็บไซต์ Khmer Times ที่เสนอข่าวเป็นภาษาอังหฤษ ได้พาดหัวข่าวว่า “Hun Sen: If Thailand does not reopen the border today, Cambodia will close all border crossings tomorrow and stop import of all goods” แปลว่า “ฮุนเซนประกาศ หากไทยไม่เปิดด่านภายในวันนี้ กัมพูชาจะปิดจุดผ่านแดนทุกด่านภายในพรุ่งนี้ และหยุดนำเข้าสินค้าไทยทุกชนิด”อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาได้มีการแก้ไขเป็น “Hun Sen: Cambodia will ban the import of fruits and vegetables from Thailand if the latter does not unilaterally reopen the border by tomorrow” ซึ่งแปลว่า “ฮุนเซนประกาศ กัมพูชาจะห้ามนำเข้าผักผลไม้จากไทย หากไทยไม่กลับมาเปิดด่านตามเวลาปกติภายในวันพรุ่งนี้”