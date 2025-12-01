สผ. ผนึก TEI - UNDP จัดงาน "NBSAP Forum Thailand 2025" รวมพลัง 7 ภาคส่วน ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดการประชุมทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ (NBSAP-National Biodiversity Strategies and Action Plan) พ.ศ. 2566–2570 และร่วมประกาศเจตนารมณ์จากทั้ง 7 ภาคส่วน ในการขับเคลื่อนแผน ไปสู่เป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพตามกรอบงานคุนหมิง–มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
นางสาวกานดา ชูแก้ว รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวว่า “ประเทศไทยพึ่งพาทรัพยากรชีวภาพเป็นฐานในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด การจัดทำแผน NBSAP จึงให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนต่าง ๆ ควบคู่กับการถ่ายทอดเป้าหมายระดับโลกมาสู่แผน โดยคำนึงถึงบริบทของประทศ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ พร้อมเน้นว่า ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผน NBSAP จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและสอดประสานกัน
ในการจัดงานครั้งนี้ นางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สผ. ได้กล่าวถึงโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนแผน NBSAP ว่าเป็นโครงการที่ดำเนินโดย สผ. ร่วมกับ TEI และ UNDP มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่เป็นระบบ รวมถึงวางแนวทางการสื่อสารและการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้แผน NBSAP สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์จริง
ในบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคม ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) กล่าวเสริมว่า ภาคประชาสังคมเปรียบเสมือนโซ่ข้อกลาง ที่เชื่อมโยงนโยบายระดับประเทศลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่และประชาชน TEI พร้อมผลักดันความร่วมมือข้ามภาคส่วน โดยดึงภาคส่วนที่ไม่ใช่รัฐ (Non-state actors) เช่น ภาคเอกชน ชุมชน เยาวชน และสื่อมวลชน เข้ามามีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดผลจริง
การประชุมได้เปิดเวทีประกาศเจตนารมณ์ร่วมจากทั้ง 7 ภาคส่วน ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ชุมชนท้องถิ่น เยาวชน ประชาสังคม และการสื่อสาร โดยทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรม เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายสู่ระดับชุมชน พร้อมสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ และทรัพยากรที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “บทบาท โอกาส และความท้าทายในการขับเคลื่อนแผน NBSAP” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตัวแทนภาคเอกชน ชุมชน ผู้สื่อสาร และเยาวชน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปปรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
เวที NBSAP Forum Thailand 2025 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศไทยในการสร้าง “การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย” จากทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม เพื่อบรรลุเป้าหมายปี 2030 และมุ่งหน้าสู่วิสัยทัศน์ปี 2050 ที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียว