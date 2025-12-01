เช็กอิน!! ทุ่งทานตะวัน 5 ไร่ ใกล้กรุงเทพฯ "ซีพีแรม" ชวนรับลมหนาวในงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง ครั้งที่ 6”

ในปีนี้ ซีพีแรมเนรมิตทุ่งทานตะวันบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ให้เป็นแลนด์มาร์กใหม่ใกล้กรุงเทพฯ พร้อมซึมซับความสดชื่นของธรรมชาติและสัมผัสวิถีเกษตรในพื้นที่ ซึ่งผูกพันกับโรงงานซีพีแรมมาอย่างยาวนาน
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน ร่วมเปิดทุ่งทานตะวันสีสันสดใสกว่า 5 ไร่ รับลมหนาวในงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง ครั้งที่ 6” ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2568 ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ชวนนักท่องเที่ยวต้อนรับลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนใกล้กรุงเทพฯ เพียง 45 นาที สร้างโมเมนต์สุดประทับใจกับกิจกรรมหลากหลายสำหรับทุกคน โดยได้รับเกียรติจากนายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวในครั้งนี้
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า “ซีพีแรม เป็นองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วกันว่า เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ มีดินดี มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีผลิตผลทางการเกษตรที่หลากหลายและมากมาย บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรรม ซึ่งเป็นฐานรากของห่วงโซ่อุปทานอาหาร เราจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์วิชาการเกษตร ซีพีแรม” ขึ้น ดำเนินการศึกษาและทดลองด้านการเกษตร เพื่อนำเอาองค์ความรู้ถ่ายทอดและส่งเสริมเกษตรกรขึ้นมา ทำให้ปัจจุบันนี้เรามีเกษตรกรผู้เป็นพันธมิตร ในโครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” อยู่ทั่วประเทศ ในทุกที่ที่โรงงานซีพีแรมตั้งอยู่ อีกทั้ง ศูนย์วิชาการเกษตรซีพีแรม ยังมีอีกบทบาทหนึ่งในการสนับสนุนวิสัยทัศน์องค์กร ในการส่งมอบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีต่อสังคม จึงได้ดำเนินงานโครงการทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหงขึ้น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 แล้ว โครงการนี้เป็นโครงการสร้างความสุข และให้ความรู้แก่ชุมชนและสังคม ทุกท่านสามารถมาชมและถ่ายรูปสวย ๆ งาม ๆ เป็นที่ระลึก ร่วมกับดอกทานตะวันและไม้ดอกนานาพันธุ์ สามารถมาศึกษาความรู้ด้านการเกษตรจากแปลงสาธิตการเกษตร โครงการยังส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยมีร้านค้าชุมชนมาร่วมจำหน่ายผลิตผลของชุมชนอีกด้วย นับเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวตามฤดูกาลอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี”
ในปีนี้ ซีพีแรมเนรมิตทุ่งทานตะวันบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ให้เป็นแลนด์มาร์กใหม่ใกล้กรุงเทพฯ ตอบโจทย์ทั้งสายเที่ยว สายถ่ายภาพ และทุกคนในครอบครัวที่มองหากิจกรรมกลางแจ้งร่วมกันในช่วงปลายปี ผู้มาเยือนจะได้เดินชมทิวทัศน์ทุ่งทานตะวันท่ามกลางแสงแดดอุ่น ๆ และอากาศเย็นสบายช่วงต้นฤดูหนาว เก็บภาพสวย ๆ แบบพาโนรามาหรือโพสต์ท่าชิค ๆ แล้วเช็กอินลงโซเชียลได้ตลอดทั้งวัน พร้อมซึมซับความสดชื่นของธรรมชาติและสัมผัสวิถีเกษตรในพื้นที่ ซึ่งผูกพันกับโรงงานซีพีแรมมาอย่างยาวนาน
ภายในบริเวณงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมที่ทั้งสนุกและเปี่ยมสาระมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโซนจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากชุมชน ทั้งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูป โซนจัดแสดงพืชผักและไม้ดอกนานาชนิดให้ได้เดินชม-ช้อป-ชิลล์ กันแบบเพลิน ๆ รวมทั้งฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และคนเมืองได้เห็นถึงกระบวนการเพาะปลูกของจริง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับต้นกล้าผักและไม้ดอกนานาพันธุ์กลับไปปลูกที่บ้านฟรี! เพื่อช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้กระจายเป็นวงกว้าง ผ่านการนำแนวคิดเกษตรไปต่อยอดในชีวิตจริง”
นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “งานทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง ในวันนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 เป็นสิ่งที่ดียิ่งที่ภาคเอกชนได้จัดงานดังกล่าวขึ้น นับว่าเป็นงานประจำปีของชาวปทุมธานีก็ว่าได้ ซึ่งเป็นงานที่กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นในชุมชนเป็นอย่างดี รวมถึงเป็นโครงการที่พัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกระดับได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นถิ่นปทุมธานี สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน ในการนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ ให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ และยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์ สร้างพลังสังคม พลังชุมชน และสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชน ต้องขอขอบคุณซีพีแรม ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นมา สามารถขับเคลื่อนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น อีกทั้ง เป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและของชาติต่อไป”
ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง ครั้งที่ 6” ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2568 เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถปักหมุดพิกัดเดินทางได้แล้วตามลิงก์ https://maps.app.goo.gl/WtN1ehoWjEDKMHh46 แล้วมาสร้างทริปเที่ยวปลายปีของคุณให้ทั้งสนุก อิ่มใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมเก็บรูปสวยๆ กลับบ้าน และได้ร่วมสนับสนุนชุมชนเกษตรกรไทยให้เติบโตบนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของซีพีแรม