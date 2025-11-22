ม.ทักษิณ – GEN Thailand ผนึกสร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับ Global Entrepreneurship Network (GEN) Thailandจัดกิจกรรมใหญ่ในโอกาส Global Entrepreneurship Week (GEW) 2025 เพื่อส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาภาคใต้ และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พบกับผู้ประกอบการตัวจริงในอุตสาหกรรมยุคใหม่ กว่า 1,000 คน พร้อมเวที Pitching ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ช่วงเช้า : TSU Premier Pitch Championship 2025 กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแข่งขัน TSU Premier Pitch Championship 2025 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งคัดเลือก 15 ทีมสุดท้ายมานำเสนอ “แนวคิดธุรกิจที่พร้อมพัฒนาเป็นนวัตกรรมจริง” ต่อหน้าคณะกรรมการจากภาคธุรกิจและภาคการศึกษา
(ในภาพ) ทีมผู้ชนะได้รับรางวัล 15,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาไอเดียธุรกิจและกิจกรรมด้านนวัตกรรมภายใต้เครือข่าย WTUN (World Technology University Network)
ช่วงบ่าย : เวทีบรรยายMeet Glocal CEOs จัดขึ้นในหอประชุมใหญ่ มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน เต็มความจุ โดยเป็นการบรรยายในหัวข้อ“Meet Glocal CEOs: จากทักษะในมหาวิทยาลัยสู่การสร้างธุรกิจจริง”
โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่
• คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ประธาน Digital Liveable Cities Chapter สมาคมผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน (ACIOA)
• คุณนพ พงศธรContent Creator & Co-founder of Refinn & Eddu
• คุณณฐพงศ์ จารวิชิตCEO & Founder บริษัท LILUNA
ทั้งสามท่านได้แบ่งปันบทเรียนชีวิตการเติบโตทางธุรกิจ ความล้มเหลว ความกล้าเริ่มต้นและทักษะสำคัญที่นักศึกษายุคใหม่จำเป็นต้องมีเพื่อพาตัวเองจาก “ห้องเรียน” ไปสู่ “เวทีธุรกิจระดับโลก”
กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยทักษิณและ GEN Thailand ในการสร้างระบบนิเวศผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Ecosystem) ให้เกิดขึ้นจริงในภาคใต้ โดยเน้นให้
• นักศึกษากล้าเริ่มต้น
• มองเห็นโอกาสจากท้องถิ่นเชื่อมสู่ระดับโลก (Glocal Thinking)
• พัฒนาไอเดียให้เป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาจริงของสังคม