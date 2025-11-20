ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ผนึกกำลัง ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) สานต่อกิจกรรม “One Suntory Helping Hands” ปีที่ 3

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ในประเทศไทยและอินโดไชน่า เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม “One Suntory Helping Hands 2025” เป็นปีที่ 3
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากพนักงานที่ร่วมกันระดมทุนได้กว่า 1.2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนและมูลนิธิต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ในจังหวัดปทุมธานี ระยอง สระบุรี ชลบุรี นครปฐม และกรุงเทพฯ โดยโรงเรียนวัดถั่วทอง จังหวัดปทุมธานี เป็นแห่งแรกที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนี้ พร้อมเชิญชวนพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือและสร้างรอยยิ้มให้แก่น้อง ๆ นักเรียนในชุมชน
นายยศยุต สหวัชรินทร์ รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค
เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรม ‘One Suntory Helping Hands 2025’ สะท้อนให้เห็นถึงการนำ ค่านิยมองค์กร ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม” (Giving Back to Society) ของกลุ่มบริษัทซันโทรี่ มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานได้ร่วมระดมทุนผ่านกิจกรรม ‘One Suntory Bring & Buy’ ซึ่งเราสามารถระดมทุนได้มากถึง 1.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีแรกที่เริ่มต้นโครงการกว่าเท่าตัว สะท้อนให้เห็นถึง ‘พลังแห่งการให้’ ของพนักงาน ‘วัน ซันโทรี่’ ที่มีความตั้งใจจริงเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
สำหรับปีนี้ เราได้นำเงินส่วนหนึ่งจากการระดมทุนไปจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นที่มีระบบกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด และถังเก็บน้ำ ให้แก่โรงเรียนวัดถั่วทอง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นแห่งแรกภายใต้โครงการนี้ พร้อมทั้งนำพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงอาคารโรงเรียน สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยบริษัทจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนและมูลนิธิในจังหวัดระยอง สระบุรี ชลบุรี นครปฐม และกรุงเทพฯ”
นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมในปีนี้ว่า “การจัดกิจกรรม ‘One Suntory Helping Hands’ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จจากการร่วมแรงร่วมใจกันของทั้งสองบริษัทในเครือซันโทรี่ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในแนวคิด ‘Better Together’ ซึ่งตอกย้ำว่าทุกความร่วมมือ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ล้วนมีคุณค่าและสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้จริง
สำหรับโรงเรียนวัดถั่วทองนั้น นอกจากการทาสีปรับปรุงอาคารเรียนแล้ว พนักงานจิตอาสาของเรายังร่วมกันปรับปรุงแปลงผักสวนครัวของโรงเรียน เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีพื้นที่เรียนรู้ด้านการเกษตร และสามารถนำผักปลอดสารพิษที่ปลูกได้ไปประกอบอาหารกลางวัน ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ ซึ่งโรงเรียนสามารถนำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนั้น เรายังได้จัดกิจกรรมสันทนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ซึ่งไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความภาคภูมิใจของพนักงาน (Employee Engagement) ในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ใส่ใจต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับอีกหนึ่งค่านิยมองค์กรของเรา คือ ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good) ที่มุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร”
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้แก่พนักงาน เพราะเราเชื่อว่าการเติบโตอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งโครงการ One Suntory Helping Hands คือหนึ่งในบทพิสูจน์ของพลังแห่งการให้ ที่สะท้อนถึงความตั้งใจร่วมกันขององค์กรและพนักงานในการสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และดีขึ้นต่อไป