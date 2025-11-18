xs
SPRC และ คาลเท็กซ์โดย สตาร์ ฟูเอลส์ รวมพลัง “หัวใจแห่งการแบ่งปัน” ส่งต่อสุขภาพดีสู่ชุมชนรอบคลังน้ำมันใน จ.สุราษฎร์ธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



SPRC และ คาลเท็กซ์โดย สตาร์ ฟูเอลส์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “สร้างชุมชนสุขภาพดี ด้วยหัวใจแห่งการแบ่งปัน” เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของชุมชนรอบพื้นที่คลังน้ำมันร่วมสตาร์ ฟูเอลส์ ผ่านการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นแก่ 3 หน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

พร้อมจัดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานให้กับชุมชน เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น สานต่อพันธกิจด้าน ESG โดยเฉพาะในด้านสังคม (Social) ที่มุ่งยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงานและเสริมสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังจัดขึ้นเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และสืบสานพระราชปณิธานด้านการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย




นายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC กล่าวว่า “กิจกรรม สร้างชุมชนสุขภาพดี ด้วยหัวใจแห่งการแบ่งปัน สะท้อนถึงพันธกิจของเราในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) โดยเฉพาะในด้าน Social เราให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่คนในพื้นที่ผ่านการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ เพราะเราเชื่อว่าความแข็งแรงขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชุมชนรอบข้างเติบโตไปด้วยกัน กิจกรรมในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่เป็นการส่งต่อสุขภาพดีจากใจของพวกเรา เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและดูแลกันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังจัดขึ้นเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง ด้วยจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี”


สำหรับในปีนี้ เราได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานลงพื้นที่จัดกิจกรรม สร้างชุมชนสุขภาพดี ด้วยหัวใจแห่งการแบ่งปัน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของชุมชนรอบพื้นที่คลังน้ำมันร่วมสตาร์ ฟูเอลส์ โดย SPRC และคาลเท็กซ์ ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้แก่ 3 หน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีรายการดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใบไม้
• เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม (Dental LED Curing Light) จำนวน 1 เครื่อง
• ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ (Mobile Dental Unit) จำนวน 1 เครื่อง
• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG Machine) จำนวน 1 เครื่อง

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง
• เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Monitor) จำนวน 11 เครื่อง
• แผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) จำนวน 6,500 แถบ

มูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 2 เครื่อง
• หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ตัว

พร้อมจัด การอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารและพนักงานพูดคุยกระชับสัมพันธ์กับพี่น้องชาวชุมชนในบรรยากาศอบอุ่น

“สร้างชุมชนสุขภาพดี ด้วยหัวใจแห่งการแบ่งปัน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น สะท้อนถึงความตั้งใจในการสร้าง “พลังแห่งการแบ่งปัน” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนไปด้วยกัน” นายแมทธิว กล่าวทิ้งท้าย

