GISTDA โชว์ภาพดาวเทียม เปรียบเทียบ! พื้นที่น้ำท่วมขังปี 68 น้อยกว่ามหาอุทกภัยปี 54 กว่า 86%

GISTDA เผยข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากดาวเทียม เพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงอ่าวไทย ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปี 2554 (มหาอุทกภัย) และปี 2568
🗺ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของพื้นที่น้ำท่วมขัง ดังนี้
🔴 ปี 2554 (สีแดง): มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงถึง 9,511,059 ไร่
🔵 ปี 2568 (สีฟ้า): มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่ที่ 1,303,299 ไร่
✅ ข้อมูลจาก GISTDA ชี้ว่า พื้นที่น้ำท่วมขังในปี 2568 นั้น ยังน้อยกว่าปี 2554 ในช่วงเวลาเดียวกันกว่า 86%
🛰️จากสถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังเพิ่มเติมได้ที่ : https://disaster.gistda.or.th
📱อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมแบบ Near-realtime! ได้ที่ “เช็คน้ำ” แอปเดียว รู้เลย ท่วม...ไม่ท่วม เพียงพิมพ์คำว่า “เช็คน้ำ” ในระบบ iOS และ android
iOS : https://gqr.sh/yxQp
Android : https://gqr.sh/rcGq