หอการค้าอเมริกัน มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสมาชิก 117 บริษัทโดดเด่นด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บริษัทสมาชิก 117 บริษัท ที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไทย ในพิธีมอบรางวัล AMCHAM Corporate Impact 2025
บริษัทสมาชิก AMCHAM ได้รับเกียรติจากผู้ทรงเกียรติหลายท่าน อาทิ นายโรเบิร์ต โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวสุนทรพจน์และมอบรางวัล
บริษัทสมาชิกของ AMCHAM ให้ความสำคัญกับรางวัล AMCHAM Corporate Impact Awards ซึ่งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR) ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสมาชิก AMCHAM ในการสร้างเป้าหมายระยะยาวเพื่อสังคมและความยั่งยืนโดยผสานี้เข้ากับการมีส่วนร่วมของพนักงานและเจตนารมณ์ขององค์กร
บริษัทสมาชิกได้รับการยกย่องในระดับต่างๆ ตามจำนวนปีที่ได้รับรางวัลติดต่อกัน โดยระดับซิลเวอร์สำหรับ 3 ปีติดต่อกัน ระดับโกลด์สำหรับ 5 ปีติดต่อกัน และระดับแพลทินัมสำหรับ 10 ปีติดต่อกัน ในปีนี้มีบริษัทสมาชิก 37 แห่งที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องมากกว่าสิบปี นอกจากนี้ยังมีบริษัทสมาชิกสามแห่งที่ได้รับรางวัลพิเศษสำหรับโครงการผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ได้แก่:
“Western Digital” ได้รับรางวัล The Ambassador’s Award สำหรับโปรแกรม “LEAD: Elevating Thailand’s Digital Transformation for the Future” ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนกว่า 5,000 คนที่มีทักษะด้าน STEM ดิจิทัล และการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยรางวัลนี้มอบโดยนายโรเบิร์ต โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
“Chevron ได้รับรางวัล Thai Development Award สำหรับโครงการ “Biogas Rubber” ซึ่งช่วยสหกรณ์ยางยูงทองในจังหวัดสงขลาแปลงน้ำเสียเป็นก๊าซชีวภาพ และปรับใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้ไม้ฟืนในการแปรรูปยาง โดยรางวัลนี้มอบโดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ
“Organon ได้รับรางวัล Impact Excellence Award สำหรับโครงการ “Smart Family Life Planning (SFLP)” ซึ่งส่งเสริมแรงงานโรงงานและแรงงานข้ามชาติที่เปราะบาง โดยเฉพาะผู้หญิงทั่ว 5 จังหวัด ด้านการวางแผนครอบครัว ความรู้ทางการเงิน และทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยรางวัลนี้มอบโดยนาย Simon Denye จากบริษัท Harmless Harvest กรรมการบริหาร AMCHAM
“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บริษัทที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความเป็นผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโครงการที่มีคุณค่าต่อสังคม เสริมสร้างพลังชุมชน ร่วมสร้างอนาคตอันยั่งยืน และต่อยอดความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ-ไทย” นางไฮดี้ แกลแลนต์ ผู้อำนวยการบริหาร AMCHAM กล่าว
พิธีประกาศรางวัล AMCHAM Corporate Impact จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนพฤศจิกายน โดย AMCHAM มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบริษัทสมาชิกที่ได้สร้างคุณค่าเพื่อตอบแทนประเทศไทยและสังคมไทย ซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสังคมให้ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน คณะกรรมการ Corporate Impact จะแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่สมาชิก ตลอดจนสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่บริษัทสมาชิกที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านการดำเนินกิจการเพื่อสังคมขององค์กรต่อไป
ทั้งนี้ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) เป็นองค์กรอิสระ ที่ไม่มุ่งหวังกำไรและเป็นกลางทางการเมือง ด้วยสมาชิกนักธุรกิจกว่า 3,500 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสัญชาติอเมริกัน ไทย หรือสัญชาติอื่นๆ กว่า 690 บริษัท ทำให้หอการค้าอเมริกันฯ เป็นผู้นำในหมู่สมาคมธุรกิจต่างชาติในประเทศไทย และสร้างงานให้กับแรงงานในประเทศไทยกว่า 500,000 คน