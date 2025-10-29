อินเดีย เจอฝุ่นพิษอ่วม ! “กรุงนิวเดลี” วัดค่า AQI 442 สูงที่สุดในโลก

ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Sonthi
Kotchawat ถึงฤดูหนาวปีนี้ที่มาพร้อมกับฝุ่นพิษ PM 2.5 ได้เริ่มขึ้นแล้วที่อินเดีย พบค่าสูงที่สุดในโลก...คาดเดือนหน้าจะมาที่ประเทศไทย
1.คุณภาพอากาศในกรุงนิวเดลีเป็นเมืองหลวงของอินเดียทรุดลงสู่ระดับที่เป็นอันตราย โดยมีค่าสูงสุดในโลกตามรายงานของกลุ่ม IQAir ของสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วง 3 วันที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการจุดประทัดฉลองในช่วงเทศกาลดิวาลี ซึ่งเป็นเทศกาลประดับไฟของชาวฮินดูขณะที่อากาศเย็นลงและมีหมอกควัน
2.ในปี 2020 ทางการได้ประกาศห้ามการผลิต การขาย หรือการใช้ประทัดโดยเด็ดขาดในนิวเดลี โดยอ้างถึงระดับมลพิษที่เป็นอันตรายในปีนี้ ศาลฎีกาอนุญาตให้ใช้ประทัดที่เรียกว่า “สีเขียว” ซึ่งผู้ผลิตอ้างว่าก่อให้เกิดมลพิษน้อยกว่าอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนจุดประทัดนานเกินกำหนดและฝ่าฝืนใช้ประทัดแบบอื่น
3.ในช่วงดังกล่าวค่าดัชนีคุณภาพอากาศของ IQAir สำหรับนิวเดลีอยู่ที่ 442 ทำให้กรุงนิวเดลีกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกมีค่าความเข้มข้นของ PM2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO)แนะนำถึง 59 เท่า
คณะกรรมการควบคุมมลพิษกลางของอินเดีย (CPCB) รายงานว่าคุณภาพอากาศของเมืองในระดับ"แย่มาก"โดยมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ 350 ขณะค่า AQI ที่ 0-50 ถือว่าอากาศดี
4.เมืองหลวงของอินเดียและเขตใกล้เคียงมักเกิดหมอกควันหนาทึบทุกฤดูหนาว เนื่องจากอากาศเย็นและหนักกักเก็บฝุ่นจากการก่อสร้าง ไอเสียจากยานพาหนะ และควันจากการเผาในภาคเกษตรกรรมทำให้ประชากรมากกว่า 20 ล้านคนต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ชมคลิป https://youtube.com/shorts/k7qs0LKNWwg?si=fLfBHoqztSBxYrcG
ดัชนีคุณภาพอากาศของ IQAir (AQI⁺) เป็นการวัดคุณภาพอากาศโดยอิงตามสารมลพิษหลัก โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และมีการแสดงผลเป็นระดับและสีเพื่อบอกถึงผลกระทบต่อสุขภาพ โดยนำข้อมูลมาจากหลายแหล่ง เช่น สถานีตรวจวัดโดยตรง หรือการจำลองจากข้อมูลดาวเทียม
สำหรับระดับของดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI⁺) และความหมาย
0-50 (สีเขียว): คุณภาพอากาศดี
51-100 (สีเหลือง): คุณภาพอากาศปานกลาง
101-150 (สีส้ม): ไม่ดีต่อสุขภาพ สำหรับกลุ่มที่ไวต่อมลพิษ
151-200 (สีแดง): มีผลกระทบต่อสุขภาพ
201-300 (สีม่วง): เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก
300+ (สีม่วงเข้ม): เสี่ยงอันตราย คุณภาพอากาศเสี่ยงอันตราย