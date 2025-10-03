โคเวสโตร ร่วมสนับสนุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวัสดุนวัตกรรมยั่งยืน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนโซลูชันวัสดุโพลีคาร์บอเนตรีไซเคิลคุณภาพสูงสำหรับหลังคาสถานีชาร์จ สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดการปล่อยคาร์บอน
สถานีชาร์จซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด "Enlightened EcoCharge" ที่มุ่งเน้นให้เป็นมากกว่าจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบด้านพลังงานสะอาด โดยติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 180kW และ 120kW รองรับการชาร์จพร้อมกันได้ถึง 4 คัน ผู้ใช้สามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน EleXA และในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Charge Plus พร้อมระบบ Roaming รองรับผู้ใช้งานจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปในวันที่ 26 กันยายน 2568
นวัตกรรมโพลีคาร์บอเนตรีไซเคิลจากโคเวสโตร
จุดเด่นของสถานีชาร์จนี้คือการใช้วัสดุที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะหลังคาที่ใช้วัสดุโพลีคาร์บอเนตรีไซเคิลของโคเวสโตร คือ Makrolon® RE ที่ผลิตจากศูนย์การผลิตโคเวสโตรมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งโพลีคาร์บอเนต RE Series จากโคเวสโตรนี้ เป็นวัสดุที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพหมุนเวียน (bio-circular) ทดแทนวัตถุดิบจากฟอสซิล โดยมีปริมาณวัตถุดิบชีวภาพสูงถึง 72-89% ผ่านระบบการรับรอง ISCC PLUS ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้สูงถึง 100% ในบางเกรด ทำให้เป็นโพลีคาร์บอเนตคาร์บอนนิวทรัลรายแรกของโลก วัสดุ RE Series มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับโพลี-คาร์บอเนตจากฟอสซิล สามารถใช้ทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และการแพทย์ที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่และลดปริมาณขยะพลาสติก
โคเวสโตรเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลโพลีคาร์บอเนตทั้งแบบเชิงกล (Mechanical Recycling) และเชิงเคมี (Chemical Recycling) ซึ่งช่วยให้สามารถนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ได้โดยยังคงคุณสมบัติที่ดีเทียบเท่ากับวัสดุใหม่ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
ความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน
นอกจากหลังคาโพลีคาร์บอเนตรีไซเคิลจากโคเวสโตรแล้ว สถานีชาร์จแห่งนี้ยังใช้พื้นคอนกรีต EGAT AshNova ที่ผลิตจากเถ้าลอย (Fly Ash) ซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ช่วยลดการใช้ซีเมนต์และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตซีเมนต์ได้สูงถึง 58% รวมถึงการใช้สีโพลียูรีเทนที่มีค่า VOC ต่ำจากบริษัท นิป -ปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ความร่วมมือระหว่างโคเวสโตรและ กฟผ. ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงในการประยุกต์ใช้งานจริง สอดคล้องกับเป้าหมายของโคเวสโตรในการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบและการเป็นองค์กรคาร์บอนนิวทรัล โดยโคเวสโตรมุ่งมั่นที่จะขยายการใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” นิศา สุทธิ-พรไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) กล่าว