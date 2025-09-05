โออาร์ มอบกรวยยางจราจรสนับสนุนภารกิจ กองกำกับการสุนัขตำรวจ

พันตำรวจโทสุเทพ บรรหาร สารวัตรงานฝึกอบรม กองกำกับการสุนัขตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ รับมอบกรวยยางจราจร จำนวน 30 อัน โดยนางนุชยา จันทรุเบกษา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 1 เพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจฝึกสุนัขตำรวจและใช้ในการปฏิบัติราชการที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ กองกำกับการสุนัขตำรวจ เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยมีความเชี่ยวชาญในการฝึกสุนัขในหลายด้าน อาทิ ค้นหาวัตถุระเบิด ค้นหายาเสพติด ค้นหาผู้ประสบภัย ค้นหาสะกดรอยติดตามผู้ก่อเหตุ (สุนัขจู่โจม) สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่พร้อมดูแลคุณภาพชีวิต สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์