ศรชล.ร่วมกับ IESG - ปตท.สผ. - เชฟรอน - ปตท. - OSRL ฝึกปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมัน ด้วยเครื่องบิน C-130 นอกชายฝั่งอ่าวไทย

ศรชล. IESG ปตท.สผ. ปตท.สผ. อีดี เชฟรอน OSRL และหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 25 หน่วยงาน ร่วมกันฝึกซ้อมการขจัดคราบน้ำมันพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยการใช้เครื่องบิน C-130 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานการขจัดและควบคุมคราบน้ำมันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เหมาะสมและปลอดภัยตามมาตรฐานกฎหมายและมาตรฐานสากล
การฝึกซ้อมการขจัดคราบน้ำมันหากเกิดการรั่วไหลโดยใช้เครื่องบิน C-130 จากต่างประเทศเข้ามาฝึกซ้อมครั้งนี้นับเป็นการฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา และกองการบินทหารเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2568 โดยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันที่ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดการสถานการณ์ด้วยการฉีดพ่นสารขจัดคราบน้ำมันโดยเครื่องบิน รวมถึงแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการนำทรัพยากรต่าง ๆ เข้ามาใช้ ทั้งด้านผู้เชี่ยวชาญและด้านอุปกรณ์ในการขจัดคราบน้ำมัน เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ์ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการฝึกซ้อมโดยเครื่องบิน C-130 ครั้งนี้ได้ใช้น้ำจืดแทนสารขจัดคราบน้ำมันฉีดพ่นในบริเวณพื้นที่ที่มีการจำลองสถานการณ์ในทะเลอ่าวไทย
การควบคุมคราบน้ำมันในทะเลจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการที่รวดเร็ว การเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของน้ำมัน ในวงกว้าง ซึ่งการใช้เครื่องบินฉีดพ่นสารขจัดคราบน้ำมันนับได้ว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเข้าถึงจุด เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ช่วยควบคุมและขจัดคราบน้ำมันได้ทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถโปรยสารขจัดคราบน้ำมันในปริมาณที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณกว้าง รวมทั้งสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยทางเรือจึงช่วยชะลอหรือจำกัดคราบน้ำมันไม่ให้แพร่กระจายได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากการใช้เครื่องบินในการฉีดพ่นสารขจัดคราบน้ำมันแล้ว ยังมีการควบคุมและขจัดคราบน้ำมันอีกหลายวิธี ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญประเมินสถานการณ์ และเลือกวิธีการจัดการให้เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของน้ำมัน สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการดำเนินการด้วย เช่น การใช้เรือฉีดพ่นสารขจัดคราบน้ำมัน การใช้ทุ่นกักคราบน้ำมัน (containment boom) และเครื่องสูบ/เก็บคราบน้ำมัน (skimmer) การใช้ทุ่นป้องกันบริเวณชายฝั่ง (beach boom) การใช้วัสดุดูดซับ (absorbent) เป็นต้น
การฝึกซ้อมปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันด้วยเครื่องบิน C-130 ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 25 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ. อีดี บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออยล์ สปิล เรสปอนส์ จำกัด (Oil Spill Response Limited: OSRL) รวมทั้ง กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมซึ่งดำเนินงานโดยให้ความสำคัญสูงสุดในด้านความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ทั้งของประเทศไทยและมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด