ACT ออกแถลงการณ์ค้าน ป.ป.ช. เชิดชู สตง. “หยุดรางวัลลวงตา ก่อนศรัทธาชาติพัง”

วานนี้ (21 ส.ค.2568) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT โพสต์คำแถลงการณ์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ลงวันที่ 20 ส.ค.2568) เรียกร้อง ป.ป.ช. ทบทวนรางวัลโปร่งใสให้ สตง. เพื่อรักษาศรัทธาคนไทย ว่า
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เชื่อว่า คนไทยทั้งประเทศ รวมถึงโลกสากลยังไม่ลืมภาพอาคารสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่พังทลายลงทั้งตึกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 8.2 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ภาพที่ปรากฏและผลการสืบสวนที่ผ่านมา ล้วนชี้ให้เห็นถึงประเด็นการทุจริตคดโกง ซึ่งได้มีผู้ถูกลงโทษตามกฎหมายไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเจ้าของโครงการคือ สตง. กลับไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใด ๆ ขณะที่สังคมต่างมองหาและรอคอยการตรวจสอบตนเอง พร้อมทั้งการแสดงจรรยาบรรณขององค์กรที่มีพันธกิจตรวจสอบการใช้เงินของแผ่นดิน และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ได้มีการประกาศผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งปรากฏว่า สตง. เป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ในการจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความโปร่งใส ของประเทศ อย่างไรก็ตาม องค์กรฯ ขอเน้นย้ำว่า การประเมินไม่ควรยึดถือเพียงคะแนนที่หน่วยงานส่งมา แต่ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในสังคมด้วย เพราะหากละเลยประเด็นนี้ จะกลายเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งประเทศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
กรณีอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม จนทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณไปจำนวน 2,136 ล้านบาท มีผู้เสียชีวิตถึง 89 ราย และบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก แต่กลับปรากฏว่า ทาง สตง. มิได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณชนแต่อย่างใด สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามอย่างสำคัญว่า เราจะสามารถไว้วางใจให้องค์กรที่ยังขาดความรับผิดชอบในการตรวจสอบตนเอง มาทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และยังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากรางวัล ITA ได้จริงหรือไม่
ด้วยเหตุนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอคัดค้านการประกาศเชิดชู สตง. ในครั้งนี้ จนกว่า ผลการสอบสวนกรณีตึกถล่มจะเสร็จสิ้น และเป็นที่ยอมรับในความโปร่งใสและเป็นธรรม องค์กรฯ ขอขอบคุณแทนคนไทย หาก ป.ป.ช. จะรับฟังข้อคัดค้านนี้และนำไปพิจารณาทบทวน เพื่อธำรงเกียรติคุณของรางวัล ITA และพยุงไม่ให้ความศรัทธาของคนไทย ศักดิ์ศรีของประเทศไทยไม่ให้ล่มสลายไปตามตึกที่ถล่มไปอย่างประจักษ์ ในสายตาของคนทั้งโลก
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
20 สิงหาคม 2568