"รางวัลลวงตา!" ACT ประณาม ป.ป.ช.มอบรางวัลโปร่งใสให้ สตง. ทั้งที่ยังไร้ความรับผิดชอบกรณีตึกถล่ม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์คัดค้าน ป.ป.ช.ที่มอบรางวัลองค์กรอิสระโปร่งใสสูงสุดปี 2568 ให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทั้งที่ยังไม่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีอาคาร สตง.ถล่มเมื่อเดือน มี.ค. 2568 พร้อมเรียกร้องให้ ป.ป.ช.ทบทวนการตัดสินใจ เพื่อรักษาศรัทธาประชาชนและศักดิ์ศรีของชาติ
จากกรณีรายงานข่าวแจ้งว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คว้าอันดับ 1 องค์กรอิสระโปร่งใสสูงสุด ปี 2568 ที่ 94.64 คะแนน ในงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และพิธีมอบรางวัล ITA AWARDS 2025 จนมีคำถามจากหลายฝ่ายถึงความเหมาะสม
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ส.ค. เพจ "องค์กรต่อต้านองค์กรคอร์รัปชัน" ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยและคัดค้านกรณีดังกล่าว โดย ACT ชี้ว่า สตง.ยังไม่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีอาคารสำนักงาน สตง.ถล่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“แถลงการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
ACT ค้าน ป.ป.ช.เชิดชู สตง. หยุดรางวัลลวงตา ก่อนศรัทธาชาติพัง
ACT ร้อง ป.ป.ช.ทบทวนรางวัลโปร่งใสให้ สตง. รักษาศรัทธาคนไทย
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศ รวมถึงโลกสากลยังไม่ลืมภาพอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่พังทลายลงทั้งตึกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 8.2 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ภาพที่ปรากฏและผลการสืบสวนที่ผ่านมาล้วนชี้ให้เห็นถึงประเด็นการทุจริตคดโกง ซึ่งได้มีผู้ถูกลงโทษตามกฎหมายไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเจ้าของโครงการคือ สตง. กลับไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดๆ ขณะที่สังคมต่างมองหาและรอคอยการตรวจสอบตนเอง พร้อมทั้งการแสดงจรรยาบรรณขององค์กรที่มีพันธกิจตรวจสอบการใช้เงินของแผ่นดิน และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งปรากฏว่า สตง.เป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ในการจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของประเทศ อย่างไรก็ตาม องค์กรฯ ขอเน้นย้ำว่า#ารประเมินไม่ควรยึดถือเพียงคะแนนที่หน่วยงานส่งมา แต่ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในสังคมด้วย เพราะหากละเลยประเด็นนี้ จะกลายเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งประเทศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
กรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม จนทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณไปจำนวน 2,136 ล้านบาท มีผู้เสียชีวิตถึง 89 ราย และบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก แต่กลับปรากฏว่าทาง สตง.มิได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณชนแต่อย่างใด สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามอย่างสำคัญว่า เราจะสามารถไว้วางใจให้องค์กรที่ยังขาดความรับผิดชอบในการตรวจสอบตนเอง มาทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และยังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากรางวัล ITA ได้จริงหรือไม่
ด้วยเหตุนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอคัดค้านการประกาศเชิดชู สตง.ในครั้งนี้ จนกว่าผลการสอบสวนกรณีตึกถล่มจะเสร็จสิ้น และเป็นที่ยอมรับในความโปร่งใสและเป็นธรรม องค์กรฯ ขอขอบคุณแทนคนไทย หาก ป.ป.ช.จะรับฟังข้อคัดค้านนี้และนำไปพิจารณาทบทวน เพื่อธำรงเกียรติคุณของรางวัล ITA และพยุงไม่ให้ความศรัทธาของคนไทย ศักดิ์ศรีของประเทศไทยไม่ให้ล่มสลายไปตามตึกที่ถล่มไปอย่างประจักษ์ในสายตาของคนทั้งโลก
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
20 สิงหาคม 2568“