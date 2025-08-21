xs
หนุนเต็มที่!! PMCU รวมพลังผู้ผลิตรายใหญ่ ช่วยร้านอาหารรายย่อย ย่านสยาม-สามย่าน-บรรทัดทอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


งาน “PMCU Restaurant Stronger Together”
สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ผนึกกำลังพันธมิตรผู้ผลิตวัตถุดิบและสินค้ารายใหญ่ จัดงาน “PMCU Restaurant Stronger Together” ครั้งแรก เพื่อช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารในย่านสยามสแควร์–สามย่าน–บรรทัดทอง ลดต้นทุน เพิ่มกำไร และสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างยั่งยืน ในบรรยากาศเป็นกันเอง เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ

ไฮไลต์เด็ดในงาน ดีลลดต้นทุนสูงสุด 40% จากผู้ผลิตโดยตรง เช่น Dezpax ลดราคาบรรจุภัณฑ์กว่า 35%, แป้งตราใบหยก ลดสูงสุด 40%, Makro จัดวัตถุดิบคุณภาพราคาพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นจาก อสร. ฟ้าไทย และนมตรามะลิ ที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น สร้างเครือข่ายตรงกับผู้ผลิต โดยไม่ผ่านคนกลาง สร้างพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาว โดยในงานผู้ผลิตขนกองทัพสิทธิประโยชน์และของแถมอีกมากมาย และดีลพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน

งาน “PMCU Restaurant Stronger Together”
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ กล่าวว่า “PMCU ไม่ได้เป็นเพียงผู้บริหารพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเป็นพันธมิตรของผู้ประกอบการ เราจัดงานนี้ขึ้นเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนร้านอาหารและสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เราอยากเปลี่ยนบทบาทจากเจ้าของพื้นที่มาเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้เช่า”

ทั้งนี้ มุ่งตอกย้ำบทบาท “ผู้พัฒนาย่าน” สำหรับงาน “PMCU Restaurant Stronger Together” สะท้อนบทบาท PMCU ในฐานะผู้พัฒนาย่าน (Urban Developer) ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้แข็งแรง พร้อมสร้าง ecosystem ที่เติบโตไปด้วยกันทั้งย่านสยาม–สามย่าน–บรรทัดทอง ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ เมื่อเร็วๆ นี้

