SCGC กวาด 28 รางวัล จาก กนอ. ตอบโจทย์อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ตอกย้ำนโยบายด้าน ESG ต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกับชุมชน
ล่าสุดบริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCGC ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2568 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รวม 24 รางวัล ได้แก่ รางวัลธงขาว-ดาวทอง 11 รางวัล และรางวัลธงขาว-ดาวเขียว 13 รางวัล โดยพิจารณาจากผลการตรวจประเมินโรงงานในมิติต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอีก 4 รางวัล จากโครงการศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมสารเบนซีนและสาร 1,3 บิวทาไดอีนในบรรยากาศบริเวณริมรั้วโรงงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด โดยมี นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ
สำหรับรางวัลที่ SCGC ได้รับในปี 2568 นี้ แบ่งเป็น รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวทอง) ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียวต่อเนื่อง 6 ปี ได้แก่ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด บริษัทระยอง เทอร์มินัล จํากัด บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด และบริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) ประจำปี 2568 ได้แก่ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด บริษัทเอสซีจีซี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด บริษัทระยอง เทอร์มินัล จํากัด บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด และบริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
และโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมสารเบนซีนและสาร 1,3 บิวทาไดอีนในบรรยากาศบริเวณริมรั้วโรงงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ได้แก่ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด และบริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
สำหรับโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสังคม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่ครอบคลุม 5 มิติหลัก ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com