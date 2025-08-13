PMAT จัด “People Run 384,000 กม.” วิ่งเพื่อสุขภาพ ส่งต่อพลังใจให้ครูตชด.

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Human Capital Management Club สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “Virtual Run – PMAT 60th Anniversary People Run 384,000 กม. หนึ่งเป้าหมาย สู่ดวงจันทร์ : Mission to the Moon วิ่งเพื่อสุขภาพ ส่งต่อพลังใจให้ครูตชด.” โดยขอเชิญนักวิ่งทุกสาย ทั้งสมัครเล่น มือโปร ผู้บริหาร HR บุคลากรในองค์กรทั่วประเทศ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ร่วมภารกิจวิ่งสะสมระยะทาง 384,000 กิโลเมตร เทียบเท่าระยะทางจากโลกสู่ดวงจันทร์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนสนับสนุน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ โดยมองว่าทุกก้าวของนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพ แต่คือ “พลังชีวิต” ที่ส่งต่อได้
กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสุขภาพกาย (Physical Well-Being) กระชับความสัมพันธ์ในทีม (Social Well-Being) เติมแรงใจในการทำงาน (Emotional Well-Being) และสร้างโอกาสที่ดีให้กับครู ตชด. สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วม วิ่งได้ทุกที่ ทุกเวลา – วิ่งเดี่ยวหรือเป็นทีมองค์กรก็ได้ โดยทุก 1 กม. = 1 บาท เพื่อสังคม สามารถรับเสื้อวิ่ง Limited Edition และลุ้นของรางวัลมากมาย เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กร พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคม ค่าสมัคร 550 บาท/ท่าน (รวมเสื้อวิ่ง + จัดส่งฟรี) ระยะเวลาส่งผลการวิ่ง ทดลองส่งผลตั้งแต่วันสมัคร ถึง 15 สิงหาคม 2568 และส่งผลสะสมจริงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2568 สามารถส่งผลได้ที่ https://vr.thai.run/pmat-peoplerun สมัครที่ https://race.thai.run/pmat-peoplerun และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official: @254vwvbh