พันธุ์ไทย คว้าTop Outstanding Brand จากเวที Thailand Brand Footprint 2025

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ตอกย้ำแบรนด์กาแฟ Top of Mind บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด หนึ่งในธุรกิจ Non-Oil เครือบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล "Thailand Brand Footprint 2025 : Top Outstanding Brand ในหมวด Made-To-Order Coffee” จากการเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุด ในหมวดตลาดกาแฟสดนอกบ้าน จากการเก็บข้อมูลของ Worldpanel by Numerator Thailand
นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ทั้งในแง่ Functional และ Emotional ส่งผลให้แบรนด์พันธุ์ไทยเป็นที่จดจำ เข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งสร้างความผูกพันและประสบการณ์ที่ดีในทุก Touch Point ของลูกค้า ผ่านการวัดผลด้วย Brand Footprint ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่วัดจาก Consumer Reach Point (CRP) หรือจำนวนครั้งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าของแบรนด์ต่อปี
โดยในปี FY 2024 กาแฟพันธุ์ไทยมีจำนวน CRP สูงถึง 7.4 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปี FY 2023 ที่มี CRP อยู่ที่ 4.2 ล้านครั้ง สะท้อนถึงการเติบโตของฐานลูกค้าที่มากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งไม่เพียงเติบโตในเชิงยอดขาย แต่ยังสร้าง Brand Footprint ที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการตอบโจทย์ผู้บริโภค และเป็นแบรนด์ที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง
“รางวัล Top Outstanding Brand นี้ ถือเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าต่อพันธุ์ไทยเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง กาแฟพันธุ์ไทยยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์และเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ลูกค้าได้มอบให้กับแบรนด์พันธุ์ไทยตลอดมา”