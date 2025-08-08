SCGP รับ 2 รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับอาเซียน ASEAN Corporate Governance Scorecard 2024

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard ประจำปี 2024 ประเภทรางวัล Country Top 5 PLCs บริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเทศในอาเซียน และประเภทรางวัล ASEAN Top 50 PLCs บริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนสูงสุด 50 อันดับแรกของอาเซียน ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกำกับดูแลกิจการของ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) เพื่อมอบให้กับบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environment, Social and Governance หรือ ESG) แสดงถึงความมุ่งมั่นของ SCGP ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของบริษัทเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดย Minority Shareholders Watch Group (MSWG) องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการของประเทศมาเลเซีย และเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ทำการประเมินในนามของประเทศมาเลเซีย (Domestic Ranking Body) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย