เร่งเปลี่ยนผ่านไทย!! GCNT ระดมพลังทุกภาคส่วน เตรียมจัดงาน “GCNT EXPO 2025” มุ่งยั่งยืน

GCNT ร่วมกับองค์กรสมาชิกชั้นนำ ได้แก่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยสมาชิกอีกกว่า 100 องค์กร และภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดงาน GCNT EXPO 2025 ในพื้นที่กว่า 4,500 ตารางเมตรนับเป็นครั้งแรกที่รวบรวมพลังพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และเยาวชน เร่งขับเคลื่อน SDGs อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ขยายผล และวัดผลได้ รวมทั้งกระตุ้นให้ธุรกิจไทยทุกขนาด ทุกภาคอุตสาหกรรมปรับตัวต่อแนวโน้มโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาลเปิดเผยว่า ประเทศไทยและโลกกำลังเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ SDGs ไม่ว่าจะเป็น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( Decarbonization) ที่ยังมีช่องว่างด้านการลงทุน การเข้าถึงแหล่งทุน เทคโนโลยี และการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการดังกล่าว ความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Conflicts) ที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีใหม่ AI (Digitalization) ที่แม้จะช่วยให้บรรลุ SDGs ได้เร็วขึ้น แต่ก็สร้างความกังวลเรื่องการใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูง การเข้ามาแทนที่แรงงาน และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทั และข้อมูล นอกจากนี้ โลกยังเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรม เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการขาดแคลนแรงงาน และทรัพยากรที่ลดลง และที่สำคัญคือ วิกฤตศรัทธา (Crisis of Trust) บั่นทอนความเชื่อมั่น และความร่วมมือข้ามภาคส่วน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการเดินหน้า SDGs ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของสหประชาชาติ“วันนี้ แม้ประเทศไทยจะเผชิญความท้าทายหลายด้าน แต่เราอยู่ในจุดที่ไม่อาจถอยหลังกลับไปได้ (Point of No Return) และนี่คือโอกาสที่สำคัญของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่จะลุกขึ้นมารวมพลัง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ด้วยการเร่งเดินหน้าบรรลุ SDGs ให้เร็วขึ้น เป็นรูปธรรม และวัดผลได้ไปพร้อมๆ กัน เราหวังว่า GCNT EXPO จะเป็นเวทีต้นแบบด้านความยั่งยืนที่สร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากที่สุดเวทีหนึ่งในประเทศไทย ที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับพันธมิตรจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ในระดับ ประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อาทิการผลักดันนโยบายเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน การนำเสนอนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน” นายศุภชัย กล่าวกล่าวว่างาน GCNT EXPO 2025 ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์การเร่งขับเคลื่อน SDGs อย่างรอบด้าน ภายใต้กรอบ 7Ts สะท้อนถึงความสำคัญของธุรกิจไทยที่นอกจากจะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังมีบทบาทที่สำคัญต่อประเทศในการเร่งบรรลุ SDGs ได้แก่ Table Tourism Tech Trade Transition ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ หรือ Talent และ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความโปร่งใสในการทำงานร่วมกัน หรือ Trust ทั้งหมดนี้ เป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยให้ธุรกิจไทย ไม่เพียง “ปรับตัว” แต่จะ “นำการเปลี่ยนแปลง” และ “สร้างความร่วมมือ” กับทุกภาคส่วน เพื่อเร่งสร้างอนาคตที่ยั่งยืน” ดร.ธันยพร กล่าวประกอบด้วย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำความยั่งยืนทุกภาคส่วน ในทุกระดับ ได้แก่เวทีแสดงวิสัยทัศน์และเสวนาระดับนโยบายของผู้นำองค์กรสมาชิก GCNT และผู้เชี่ยวชาญด้านเพื่อร่วมกันหาคำตอบ ทางออก รวมถึงต่อยอดความร่วมมือ ภายใต้กรอบ 7Ts อาทิo Talent กลุยทธ์ด้านกำลังแรงงานไทย เพื่อรับมือสังคมสูงวัย และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยุคดิจิทัล และคาร์บอนต่ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังo Table ฝ่าวิกฤตความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรม ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและการเกษตร หรือการประมงยั่งยืน กับการรักษาจุดแข็งของไทยในฐานะครัวของโลกo Tech AI ทางออกของความยั่งยืน หรือทิ้งอีกหลายคนไว้ข้างหลัง การปรับตัวของไทยและภาคธุรกิจo Trade สำรวจความพร้อมและการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการค้าและการลงทุนเพื่อความยั่งยืนo Transition การเปลี่ยนผ่านพลังงานของไทย สู่สมดุลความมั่นคงทางพลังงาน ทางเลือกพลังงานสะอาด และราคาที่เหมาะสมo Tourism การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อประเทศไทยo Trust ฟื้นฟูความเชื่อมั่น พร้อมเสริมสร้างความยุติธรรม และมาตรฐานธรรมาภิบาลใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์จากลงมือทำจริง ที่จะตอกย้ำว่าเราทุกคนทุกองค์กรล้วนเกี่ยวข้องกับ SDGs อาทิo พูดคุยเรื่องการอนุรักษ์ทะเล กับทราย สก็อตo การปกป้องพื้นที่สีเขียวและชีวิตบนบก กับ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดีo เสียงจากโลกที่เปลี่ยนไป กับก้องกรีน กรีน x BJCo การจัดการขยะทะเลกับภาวะโลกรวน กับวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล x Thai Uniono จากห้องแต่งหน้าสู่โลกที่ยั่งยืน Green Glam กับ แพรี่พาย (อมตา จิตตะเสนีย์) x L'Oréalo ชวนทอล์กเรื่อง “ใจ” ในโลกที่สุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องกาย กับ ดีเจพี่อ้อย นภาพรพื้นที่แนะแนวสายงานด้านความยั่งยืนจากองค์กรสมาชิก GCNT และ UN Agency สำหรับเยาวชนและผู้สนใจ ที่จะเชื่อมโยงประเด็นความยั่งยืนกับทุกสายอาชีพ ร่วมเรียนรู้แบบลงมือทํา และสร้างเครือข่ายกับบริษัทภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานต่อไปในอนาคต โดยจะมีการเปิดรับสมัครงาน – ฝึกงานโดยตรงจากองค์กรสมาชิกกว่า 20 แห่ง เวที Career Talk โดยตัวจริงสายยั่งยืน กิจกรรมให้คําปรึกษาในการเตรียมตัวสมัครงาน และพัฒนาทักษะการทํางานการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรจากเครือข่ายความยั่งยืน ที่จะมาเปิดพื้นที่กว่า 50 เซสชั่น ให้ผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง เทคนิค และทักษะเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนให้ไปได้ลึกขึ้น เร็วขึ้น และไกลขึ้น อาทิ Workshop Inclusion Toolkits Training for Organizations and business” โดย UNDP x Canada Focus Group “Pathway to net zero” โดย TGO Workshop “Soul Connect” โดยเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา สสส.นิทรรศการแนวทางแก้ปัญหาจริงของธุรกิจการจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ ที่เน้นการนําเสนอแบบ action-based learningเปิดบ้านต้อนรับสมาชิก GCNT และ บริษัทที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ GCNT ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 เวลา 17.00 – 19.00 น.ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบของความร่วมมือระดับประเทศที่จะจุดประกายพลังใหม่ สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการผลักดันนโยบายส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การสนับสนุนนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจ ที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาแรงงานและเยาวชน ด้วยทักษะแห่งอนาคตผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโปรแกรมต่างๆ และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน GCNT Expo 2025 ได้ที่เว็บไซต์ https://expo.globalcompact-th.com และโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของ GCNT