Carbon Markets Club เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการภาคเอกชน ASEAN Common Carbon Framework (ACCF) ไตรมาส 3

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา Carbon Markets Club (CMC) โดยนางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน CMC และ ดร.วิชชุวรรณ พึ่งเจริญ Head of Climate Solutions บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาประธาน CMC เป็นเจ้าภาพการประชุม ASEAN Common Carbon Framework (ACCF) Q3 Steering Committee Meetingพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมและชมรมตลาดคาร์บอนจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยมี Dr. Renard Siew, President, Malaysia Carbon Market Association (MCMA) เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนจาก Singapore Sustainable Finance Association (SSFA), ASEAN Alliance on Carbon Market (AACM) และ Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) เพื่อรายงานความคืบหน้า ในไตรมาส 3 ของปี 2568 หลังการลงนามบันทึกความร่วมมือทั้ง 5 หน่วยงานที่การประชุม COP 29 เมื่อปี 2567 ที่ผ่านมาการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยที่เป็นผู้ดำเนินการและมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดคาร์บอน เข้าร่วมสังเกตการณ์และสะท้อนประสบการณ์และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ เพื่อให้ ACCF สามารถสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนำกรอบตลาดคาร์บอนของอาเซียนมาเชื่อมโยงแนวคิดเชิงนโยบายกับการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมรับมือความท้าทายด้านวิกฤตสภาพภูมิอากาศและเร่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซการลดคาร์บอนในระดับภูมิภาค ได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการ ร่วมด้วยผู้แทนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมีผู้ร่วมสังเกตการณ์จาก Macao International Carbon Emission Exchange และผู้ร่วมประชุมออนไลน์ รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คนโดยในช่วงเช้าของวันเดียวกันนี้ นางกลอยตา และ ดร. วิชชุวรรณได้เข้าร่วมประชุม Roundtable on the ASEAN Common Carbon Framework จัดโดย International Emissions Trading Association (IETA) ผ่านโครงการ Business Partnership for Market Implementation (B-PMI) ซึ่งมีผู้แทนจากจากหลายประเทศทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและติดตามผล รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกันทั้งนี้ การประชุมทั้ง 2 เป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Asia Climate Summit 2025 (ACS 2025) จัดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดย IETA ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินภารกิจสนับสนุนแนวทางจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยมาตรการทางตลาดคุณภาพสูง เพื่อเร่งเป้าหมายของโลกในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์