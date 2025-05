DMT หนุน นิสิต ม.เกษตรฯ จัด “Green Way Better Life” พัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “Branding through PR and CSR” โดยมีผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้เชิญและเข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรธุรกิจ” ซึ่งมุ่งเน้นแนวทาง ESG-in-process ที่สามารถบูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตอบโจทย์ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้เรื่อง CSR ขององค์กรและให้ นิสิตรวมกลุ่มนำเสนอโครงการ CSR ที่อยากทำหากกลุ่มไหนนำเสนอน่าสนใจ ทางบริษัทฯจะให้การสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนเพื่อให้นิสิตได้ทำโครงการจริงจากเวทีบรรยายสู่การลงมือปฏิบัติจริงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์จากทีม DMT เพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง DMT ไม่เพียงแต่สนับสนุนด้านทรัพยากร แต่ยังมีบทบาทเป็น “พี่เลี้ยง” ทางความคิดที่ผลักดันให้นิสิตเข้าใจบริบทของความยั่งยืนในภาคธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์โครงการที่ตอบโจทย์ปัญหาในระดับชุมชนได้จริงกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ฐานหลัก ได้แก่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม การใช้วัสดุรีไซเคิล และเด็ก ๆ และบุคลากรสามารถนำผักที่ปลูกมาบริโภคได้ สอดคล้องกับ SDGs ข้อที่ 1 (ขจัดความยากจน) ข้อที่ 2 (ขจัดความหิวโหย) ข้อที่ 12 (การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน) และข้อที่ 15 (การใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน) และเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับ PM2.5 และแนวทางป้องกันตนเอง พร้อมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติมในบริเวณมูลนิธิ สนับสนุน SDGs ข้อที่ 3 (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) และข้อที่ 13 (การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) บรรยากาศการทำกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ของผู้ให้และผู้รับ โดยผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ครั้งนี้สะท้อนแนวทาง SDGs ข้อที่ 8 (การเติบโตทางเศรษฐกิจและงานที่มีคุณค่า) และข้อที่ 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)กิจกรรมจัดขึ้น ณ มูลนิธิบ้านจริงใจ โดยมีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 14 คน พร้อมด้วยบุคลากรจาก DMT และน้องๆ เยาวชนผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน โดยมีกำหนดการดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงเตรียมงานเดือนมกราคม จนถึงกิจกรรมภาคสนามในต้นเดือนเมษายน 2568 โครงการนี้สะท้อนการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) อย่างแท้จริงระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน