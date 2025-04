DMT เดินหน้าโครงการ Tollway Better Way หนุนชุมชนเข้มแข็ง นำร่องเขตดอนเมือง-หลักสี่

กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการ ESG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับผลสำเร็จทางธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีการจัดทำโครงการเพื่ออบรมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยเป็นหลัก นำร่องในพื้นที่เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขตเป็นผู้คัดเลือกและประสานงานให้จากการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2566 - 2567 เป็นระยะเวลา 2 ปี มีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรมแล้วปีละ 800 คน รวมเป็น 1,600 คน จาก 40 ชุมชนในสองเขตดังกล่าว ส่วนในปี 2568 นี้ จะฝึกอบรมให้อีก 800 คน เพื่อให้โอกาสชุมชนที่มีความต้องการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคต ต่อจากนั้น จะขยายไปในชุมชนที่อยู่บนเส้นทาง เช่น ดินแดง และจตุจักร“เราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน ซึ่งการสร้างอาชีพทำให้มีรายได้เป็นหนทางที่จะทำให้เกิดโอกาสหลายๆ ด้านตามมา เราอยากให้มีการรวมกลุ่มกันฝึกทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ง่ายๆ เช่น การทำอาหาร การแปรรูปสมุนไพร เป็นต้น ที่ผ่านมาบริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้เป็นของที่ระลึก เช่น ยาหม่องน้ำ เพื่อมอบให้ผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และสบู่น้ำผึ้งทองคำ รวมถึง ของว่าง เบเกอรี่ และอาหาร เพื่อใช้ออกบูธหรือออกงานต่างๆ ซึ่งในปีนี้มีแผนจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่ม”กล่าวว่า กลุ่มฯ ก่อตั้งมาประมาณ 1 ปี มีสมาชิก 11 คน ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านกับผู้สูงอายุที่อยากจะมาช่วยกันหารายได้เล็กๆ น้อยๆ จึงฝึกหัดทำน้ำยาล้างจาน น้ำยากันยุงตะไคร้หอม และยาหม่องน้ำ ซึ่งนอกจากจะสามารถทำเพื่อใช้เองแล้ว ยังจำหน่ายสร้างรายได้ได้อีกด้วย การเข้าร่วมโครงการกับบริษัทดอนเมืองโทลล์เวย์ที่เข้ามาสนับสนุนชุมชนในด้านนี้ให้ได้ฝึกทักษะและสร้างอาชีพนับเป็นประโยชน์มาก แต่เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ยังมีจุดอ่อนจึงต้องพัฒนาให้ดีขึ้นอีก เช่น ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง การเพิ่มสูตรใหม่ๆ เพื่อจูงใจลูกค้ามากขึ้น ซึ่งล่าสุดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานที่ให้ความสนใจจะเข้ามาช่วยพัฒนาและต่อยอดให้กลุ่มฯ สามารถเดินหน้าไปได้ไกลขึ้นกล่าวว่า มีสมาชิกชุมชนฯ ประมาณ 20 คน สำหรับกิจกรรมฝึกอาชีพการแปรรูปสมุนไพร โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำคือสบู่น้ำผึ้งขมิ้นทองคำ ที่เน้นวัตถุดิบคุณภาพทั้งขมิ้นไทย น้ำผึ้งอย่างดี และทองคำ 99% เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่น สามารถดึงดูดความต้องการของลูกค้าได้มากพอ และต่อไปอาจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทำจากสมุนไพรเป็นหลัก โดยเลือกทำสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป เพื่อจะมีโอกาสขายได้เรื่อยๆ นอกจากการเข้าร่วมโครงการกับบริษัทดอนเมืองโทลล์เวย์แล้ว ยังได้ร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อฝึกอาชีพด้วยการทำพวงมาลัย สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ในช่วงเทศกาลลอยกระทงเมื่อปีที่แล้ว และยังมีโอกาสจำหน่ายได้อีกเรื่อยมาเพราะมีคุณภาพกว่าสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดกล่าวว่า เขตดอนเมืองมีทั้งหมด 95 ชุมชน แบ่งเป็น 6 โซน แต่ละโซนมีของดีต่างกัน ตอนนี้มีประมาณ 15 ชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายสร้างรายได้ ซึ่งชุมชนที่แข็งแรง ส่วนมากมาจากผู้นำที่สามารถทำให้สมาชิกรวมกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ซึ่งจะทำให้โครงการต่างๆ ที่เข้ามาในชุมชนสำเร็จได้ง่าย อย่างไรก็ตาม นอกจากทางเขตฯ จะทำหน้าที่ประสานงานให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เข้ามาทำกิจกรรมในชุมชนแล้ว ยังมีโครงการชุมชนเข้มแข็งซึ่งมีงบประมาณให้ชุมชนละ 2 แสนบาท เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับคนในชุมชน โดยชุมชนสามารถนำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย จิตใจ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและชุมชนอีกด้วยทิ้งท้ายว่า “ดีใจมากที่ได้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพให้สมาชิก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่การได้มารวมกลุ่มกัน ช่วยทั้งด้านจิตใจและร่างกาย ไม่เงียบเหงาอยู่บ้านลำพัง ได้ทำประโยชน์ให้ตัวเองและชุมชน ซึ่งการสนับสนุนของบริษัทฯ อย่ามองว่ามากหรือน้อย แต่ให้มองว่ามาช่วยกันทำสิ่งที่ดี ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการได้รู้ว่ามีหน่วยงานอื่นๆ มาช่วยต่อยอดยิ่งเป็นเรื่องที่ดี”ทั้งนี้ DMT ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยดำเนินการผ่าน 5 โครงการหลัก ได้แก่ 1. โครงการ Tollway Smart Way ด้านการศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาแบบให้เปล่ากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน 2. โครงการ Tollway Safety Way ด้านความปลอดภัย เช่น ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบ ในเขตโรงเรียน หรือวัด เป็นต้น 3. โครงการ Tollway Healthy Way ด้านสุขภาพ เช่น บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ มอบชุดตรวจสารเสพติด ให้กับศูนย์อนามัยต่างๆ เป็นต้น 4. โครงการ Tollway Green Way ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์บริจาคกระดาษใช้แล้วนำมารีไซเคิลเป็นสมุดเพื่อบริจาคให้โรงเรียนต่างๆ และร่วมโครงการปลูกป่ากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และ5. โครงการ Tollway Better Way ด้านการสร้างอาชีพ เช่น โครงการเลี้ยงไก่ไข่ จังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยให้กลุ่มผู้พิการมีรายได้และรู้สึกว่าไม่เป็นภาระของครอบครัว เป็นต้น