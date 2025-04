สร้างอนาคตปลอดภัย !! กรุงศรี ออโต้ ผนึกรัฐสภา-ขนส่งร่วมหนุนหมวกกันน็อกเด็ก 1,000 ใบ

กรุงศรี ออโต้ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ผนึกกำลังร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านยานพาหนะเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน รัฐสภา และกรมการขนส่งทางบก รณรงค์ให้เด็กไทยอายุ 4-12 ปี สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ มุ่งปลูกฝังพฤติกรรมของเด็ก และผู้ปกครอง ให้ร่วมมือกันป้องกันอันตราย เพื่อลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บและลดความเสี่ยงของเด็กจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้ ได้ดำเนินโครงการ LET'sponsible หรือ Responsible (Let us be responsible) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถเริ่มต้นได้จากตัวบุคคลและขยายผลส่งต่อไปยังคนรอบข้าง โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย พร้อมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2568 กรุงศรี ออโต้ ได้สานต่อโครงการ LET’sponsible ส่งต่อความปลอดภัยให้เด็กไทยอายุ 4-12 ปี สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนของ กรุงศรี ออโต้ โดยมีคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านยานพาหนะเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน รัฐสภา และกรมการขนส่งทางบก ให้เกียรติร่วมมือกันผลักดันการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ผ่านการร่วมแจกจ่ายหมวกกันน็อกสำหรับเด็กจำนวน 1,000 ใบ”กล่าวว่า “คณะอนุกรรมการฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนมาโดยตลอด และมุ่งมั่นสนับสนุนมาตรการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุและปกป้องผู้ใช้ถนน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง เราจึงยินดีที่ได้เห็นความร่วมมือจากภาคเอกชน อย่าง กรุงศรี ออโต้ ในการร่วมผลักดันแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการเสียชีวิตของเยาวชนอาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศ เราจึงต้องร่วมกันรณรงค์ให้ทั้งผู้ปกครองและเด็กเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสวมใส่หมวกกันน็อก เพื่อไม่ต้องเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุบนท้องถนน”กล่าวว่า "กรมการขนส่งทางบก ได้ตั้งเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อแสนประชากร ภายในปี 2570 ตามนโยบายของรัฐบาล และเล็งเห็นว่าการสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้ถนนเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงสูง ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่วัยเยาว์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัยผ่านเว็บไซต์ kidsoer.safedrivedlt.com รวมถึงยังมีโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง ปลอดภัย ดังนั้น การสนับสนุนจากภาคเอกชน อย่าง กรุงศรี ออโต้ จึงถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยแก่สังคมไทย”แคมเปญ LET’sponsible มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถอย่างรับผิดชอบ และมุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎวินัยจราจร แบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางอันจะนำไปสู่การลดจำนวนอุบัติเหตุ ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน กรุงศรี ออโต้ ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับสังคมไทย และมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เพื่อให้ถนนทุกสายปลอดภัยสำหรับทุกคน