หนุนคนวัยทำงานสร้าง “สุขภาวะทางปัญญา” ตอบโจทย์ SDGs ในงาน Soul Connect Fest 2025 : Humanice

โครงการพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะทางปัญญาเพื่อการเติบโตไปด้วยกันโดยเครือข่าย Happy Growth ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้กับคนวัยทำงานให้มีความสุข สามารถดูแลจิตใจตนเอง สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ให้สามารถพร้อมรับมือได้ในทุกสถานการณ์และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเสวนาในงานเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบเส้นทางดูแลชีวิตด้านในของพนักงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่วิถีคิดผู้นำ นโยบาย แผนงาน การลงมือปฏิบัติ จนถึงการประเมินผล เพื่อตอบโจทย์ Pain Point ของพนักงานทุกระดับอย่างตรงประเด็น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี อันหมายถึง ภาวะที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ หรือปัญญาเชื่อมโยงกันโดยมีกรณีศึกษาจากองค์กรที่เข้าร่วมกับโครงการในปีที่ผ่านมา ได้แก่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด และ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกับรับฟังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญาจากอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหัวหน้าโครงการ IDG Oneness by We Oneness ในวันในปีนี้ โครงการพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะทางปัญญาฯ จะเปิดรับสมัครองค์กรเข้าร่วมเป็นองค์กรเครือข่ายในโครงการฯ รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขภาวะทางปัญญาในองค์กร สำหรับคนวัยทำงาน ภายในในงานตั้งแต่วันที่และวันที่ด้วยนอกจากนี้ สำหรับองค์กรที่สนใจร่วมรับฟังมุมมองด้านสุขภาวะทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อน SDGs ภายในงานยังมีวงเสวนาพูดคุยหัวข้อเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมอง รับรู้ ตระหนักถึงสถานการณ์โลก ความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลง และประเด็นปัญหาเร่งด่วน ที่มนุษย์ทุกคนมีส่วนร่วมสร้าง และควรร่วมแก้ไข โดย ดร. ธันยพร กริชติทายาวุธ จากสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ UNGCNT วิเชียร พงศธร นักธุรกิจเพื่อสังคม และคุณท็อป พิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน และผู้ก่อตั้ง Platform ECOLIFE ดำเนินรายการ โดย คุณธันยมัย Business Editor, The Cloud ในทั้งนี้ งานมหกรรมพบเพื่อนใจ Soul Connect Fest 2025 จัดขึ้นภายใต้ธีม HUMANICE โดยสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สสส. และภาคีเครือข่ายกว่า 100 องค์กร เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมได้เชื่อมโยงกลับสู่หัวใจของความเป็นมนุษย์อีกครั้ง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะมนุษย์ รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสังคมและโลก ผ่านเครื่องมือและองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายที่ทำงานในมิติสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) ผู้สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดงานและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในงาน มากกว่า 200 กิจกรรม ได้ที่ https://soulconnectfest.com/