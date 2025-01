BEST Express สานต่อโครงการ "เบสท์ ปันสุขเพื่อสังคม ปี 2568" โดยร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท CIT ASA ครั้งที่ 4 โดย BEST Express ร่วมสนับสนุนรถขนส่งในการส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องเรียนให้กับโรงเรียนโพซอ ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องเรียนและซ่อมแซมพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกล และในโอกาสนี้ BEST Express ยังร่วมสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนในโครงการดังกล่าวนี้อีกด้วยกิจกรรม "เบสท์ ปันสุขเพื่อสังคม" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย BEST Express ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรม CSR และมุ่งยกระดับสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคมไทยอีกทางหนึ่ง