เอสซีจี คว้า Sustainability Excellence 7 ปีซ้อน พร้อม SCGP, SCGJWD, Q-CON รับ 5 รางวัล จาก SET AWARDS 2024

(คนที่ 2 จากซ้าย) รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ซึ่งมอบให้บริษัทที่ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยปีนี้เอสซีจีได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในงาน “SET AWARDS 2024” จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารขณะที่โดย(คนที่ 1 จากขวา) รับสะท้อนความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณค่าช่วยส่งเสริมภาพรวมอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2022-2024 โดยได้วิจัยและพัฒนา “ยูคาลิปตัสไฮบริดสายพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืน” ที่ช่วยเสริมมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า จากการผสมเกสรต่างสายพันธุ์ร่วมกับการพัฒนาเทคนิคชีวโมเลกุลระดับสูงและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้ยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีการเติบโต และให้ผลผลิตที่สูงขึ้น 40% สามารถทนโรค ทนแมลง และเหมาะกับพื้นที่ในการปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยและปริมาณน้ำฝนปกติด้านโดย(คนที่ 2 จากขวา) รับซึ่งมอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความสามารถโดดเด่นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อบริษัทและคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดจนเป็นที่ตระหนัก จากโครงการจัดการระบบขนส่งและพัฒนานักขับอัจฉริยะ (FLEET MANAGEMENT AND SMART DRIVER) ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ(คนที่ 1 จากซ้าย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ กลุ่มธุรกิจสมาร์ทลีฟวิง(Smart Living) โดยในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ได้แก่มอบให้ผู้บริหารสูงสุดที่สร้างความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารงาน มีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้องค์กร และมอบให้บริษัทที่มีผลการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นอย่างดีเอสซีจีดำเนินธุรกิจตามแนวทาง Inclusive Green Growth โดยมุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันพร้อมความยั่งยืนทั้งภายในองค์กร ชุมชน และสังคมในวงกว้างผ่านการดำเนินงานตามกลยุทธ์ Regenerative Transformation ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ Net Zero 2050 การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ด้วยการเน้นใช้พลังงานสะอาด พัฒนาเทคโนโลยี และผลิตสินค้าคาร์บอนต่ำ Nature Positive เน้นการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมทั้งปรับตัวต่อความเสี่ยงทางกายภาพที่เกิดจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น และ Inclusive Society การสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมนอกจากรางวัล SET AWARDS แล้ว เอสซีจียังได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล ด้วยการเป็นบริษัทแรกในอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี DJSI World ตั้งแต่ปี 2004 ในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และอยู่ในกลุ่มผู้นำ 3 อันดับแรกติดต่อกันยาวนานถึง 14 ปี รวมทั้งยังได้รับการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนหรือ ESG Risk Rating ในระดับ Low Risk เป็น ESG Industry Top Rated 2024 ในกลุ่ม Industrial Conglomerates จาก Morningstar Sustainalytics และได้รับ MSCI ESG Ratings ระดับ AA (Leader) กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Materials) จาก Morgan Stanley Capital International (MSCI) อีกด้วย