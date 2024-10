บาร์บีคิวพลาซ่า ชวนทุกคน #กินเกลี้ยงเลี่ยงFoodWaste เริ่มด้วย "น้องกะหล่ำ"

วันอาหารโลกปีนี้ บาร์บีคิวพลาซ่า ยังคงมุ่งมั่นสานต่อภารกิจเพื่อความยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้คนตระหนักรู้ถึงการลดขยะอาหาร (Food Waste) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบร่วมกันในฐานะแบรนด์ร้านอาหารที่หวังดีต่อโลกเพื่อคนในอนาคต และนี่คือจุดเริ่มต้นของความตั้งใจจริงหลังจากที่มุ่งมั่นการจัดการ Green Process ภายในหลังร้านจนมั่นใจว่าขยะฝังกลบเป็นศูนย์ จึงได้เวลามาชวนคนหน้าบ้านร่วมทำภารกิจเพื่อโลกนี้ไปด้วยกัน ผ่านแนวคิด “Small, but” ที่เริ่มต้นจากการลงมือทำเล็กๆ แต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและยั่งยืน หรือแม้แต่การเริ่มทำจากกลุ่มคนจำนวนเล็กๆ แต่สามารถลงมือทำได้เลยทันทีไม่ต้องรอ จนเกิดเป็นไอเดียชวนคนมา #กินเกลี้ยงเลี่ยงFoodWaste เพราะเชื่อว่าแค่กินหมดจานเท่ากับการช่วยโลก เริ่มต้นง่ายๆ ได้ที่จาน ที่บ้าน และที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าไม่เพียงแค่ส่งเสริมให้ลูกค้าสั่งอาหารแต่พอดี และกินอาหารให้หมดในจาน แต่ยังเปิดตัวมาสคอตสายกรีนตัวใหม่ 'น้องกะหล่ำ' ที่เป็นหนึ่งในเมนูซิกเนเจอร์ประจำร้านที่ใครๆ ก็สั่งได้ไม่อั้น รับบทมาช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ โดยภารกิจแรกคือการสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการลดขยะอาหารในสังคม เริ่มออกชวนทุกคนร่วมเปลี่ยนแปลงทีละเล็กอย่างต่อเนื่องด้วยการเริ่มต้นจากจานกะหล่ำกล่าวว่า “ก่อนหน้านี้บาร์บีคิวพลาซ่าเริ่มปรับตัวให้เป็นธุรกิจร้านอาหารเพื่อความยั่งยืนจนสาขานำร่องอย่าง Central Village Luxury Outlet ได้รับการรับรองว่าเป็น Green Restaurant จนวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชิญชวนลูกค้าหัวใจสีเขียวร่วมไปกับเรา ในสังคมไทยมี Insight หนึ่งที่น่าสนใจอย่างการกินอาหารเกลี้ยงจาน บางคนอาจจะเคยถูกมองว่าตะกละ หรือไม่มีมารยาทหรือเปล่า แต่เรามองว่าคำนี้ควรถูกนิยามใหม่ การกินอาหารให้เกลี้ยง ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะพวกเขาเหล่านั้นกำลังรับผิดชอบกับอาหารตรงหน้าที่ตัวเองสั่งมา""ลองคิดตามว่าในหนึ่งวันคนเรารับประทานอาหาร 3 มื้อ ถ้าทุกมื้อไม่ก่อให้เกิดอาหารขยะเหลือทิ้งเลย น่าจะส่งผลให้ขยะอาหารภายในประเทศของเราลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดจากปัจจุบันมีมากกว่า 60% ของปริมาณขยะทั้งหมด ทางแบรนด์เองก็พยายามใช้ Data การสั่งเมนูอาหารของลูกค้าที่สั่งบ่อยๆ มาจัดเป็นโปรโมชั่นให้บ่อยขึ้นเช่นกันเพื่อลดขยะอาหารที่เหลือทิ้ง รวมถึงการเสนอทางเลือกให้ลูกค้ารับหรือไม่รับกะหล่ำปลีผ่านสติกเกอร์น้องกะหล่ำบนโต๊ะโดยเริ่มต้นจากพนักงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อเสิร์ฟกะหล่ำปลีครั้งแรก หากลูกค้าต้องการเติมกะหล่ำปลีให้วางถ้วยกะหล่ำปลีที่สติ๊กเกอร์สีเขียว วางได้เรื่อยๆ พนักงานก็เสิร์ฟได้เรื่อยๆ เหมือนเดิม หากอิ่มพอดีไม่ต้องการเติมกะหล่ำปลีแล้วให้วางที่สติ๊กเกอร์สีแดง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Small, but แม้จะเป็นเพียงการกระทำเล็กๆ น้อยๆ เพียงเท่านี้ ก็มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ขยะอาหารลดลงได้โดยเฉพาะกะหล่ำปลีเติมได้ไม่อั้น แม้จะเป็นเมนูที่ทุกคนชื่นชอบ แต่เชื่อหรือไม่ว่ากลับเป็นอันดับหนึ่งของอาหารเหลือภายในร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ด้านพนักงานเองก็ได้มีการจัดระบบปริมาณการเติมกะหล่ำปลีใหม่ให้แก่ลูกค้าเพื่อให้การกินกะหล่ำปลีนี้หมดพอดีไม่มีเหลือ เพื่อความรับผิดชอบร่วมกันจะได้รู้สึกดีทั้งคนกินและคนเติมในฐานะร้านอาหารที่มุ่งมั่นส่งมอบความสุขผ่านมื้ออาหารเพื่อความยั่งยืน เราจึงตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการลดขยะอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น บาร์บีคิวพลาซ่าจึงได้ผลักดันให้ทุกสาขากว่า 150 สาขา หันมาแยกขยะอาหารและจัดการอย่างถูกวิธี จนมั่นใจว่าขยะอาหารทุกชิ้นเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปฝังกลบอย่างแน่นอน (Zerowaste to Landfill)”นอกจากน้องกะหล่ำอ้อนคนในร้านบาร์บีคิวพลาซ่า #กินเกลี้ยงเลี่ยงFoodWaste แล้ว น้องกะหล่ำยังไปอ้อนเพื่อนร่วมร้านอาหารและพาร์ทเนอร์อื่นๆ กว่า 18 แบรนด์ อาทิ Burger King, Copper Beyond Buffet , God of Grill Steak , KFC, Lay's , LINE MAN, Mister Donut, Neo Suki , NICO NICO, Potato Corner, Roza, Swensen’s, Sukishi, ViMUT Hospital, ร้านบ้านหญิง, แม่ประนอม, มาม่า และส.ขอนแก่น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกินให้เกลี้ยงต้อนรับวันอาหารโลกวันที่ 16 ตุลาคม ในปีนี้อีกด้วยจากความแนวคิด 3P Triple Bottom Line : People, Planet, Profit บริษัทเชื่อว่าธุรกิจจะแข็งแรง และยั่งยืนได้ ต้องดีต่อมนุษย์และโลก โดยเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม และปลอดภัยต่อชุมชนและโลก อย่างกะหล่ำปลี ซึ่งเป็นที่มาสำคัญของมาสคอต "น้องกะหล่ำ" ที่จะมาอ้อนชวนพี่ๆ ทุกคน #กินเกลี้ยงเลี่ยงFoodWaste เพื่อร่วมกันลดขยะอาหารและสร้างความสุขที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน ติดตามเรื่องราวและเรื่องเล่าจากลูกหลานชาวสวนจากจังหวัดตาก อย่างน้องกะหล่ำได้เพิ่มเติมที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเร็วๆ นี้1. น้องกะหล่ำอายุ 7 ขวบ เกิดวันที่ 5 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก2. บ้านเกิดของน้อง อยู่ที่แปลงผักกะหล่ำปลีของคุณตาคุณยายที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก3. น้องกะหล่ำเป็นครึ่งคนครึ่งกะหล่ำปลี มีผมเป็นกะหล่ำปลีที่ตัดออกได้และงอกใหม่ได้4. น้องกะหล่ำเป็นเด็กที่สดใสร่าเริง รักธรรมชาติและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเสมอ มีความกระตือรือร้นในการช่วยโลกด้วยวิธีง่ายๆ ในแบบฉบับที่เด็กๆ ทำตามได้5. น้องกะหล่ำชอบวาดภาพ ออกแบบและวาดรูปโปสเตอร์รณรงค์ #กินเกลี้ยงเลี่ยงFoodWaste ด้วยตัวเอง6. วลีประจำตัวของน้องคือ "ง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้”7. สิ่งที่น้องกะหล่ำชอบมากที่สุด คือการทาน กะหล่ำปลีฝอย และ สิ่งที่น้องไม่ชอบ คือ คนที่มาทำลายสิ่งแวดล้อม8. น้องกะหล่ำพกกระเป๋าสะพายติดตัว ตลอดเวลา อยากรู้ว่าข้างในกระเป๋ามีอะไรบ้าง เจอน้องขอน้องดูได้นะ9. น้องกะหล่ำมาเจอพี่ก้อนได้ยังไง น้องกะหล่ำสงสัยว่า กะหล่ำปลีจากแปลงผักของคุณตาคุณยายไปไหน เลยแอบขึ้นรถมา... แล้วก็ไปเจอพี่ก้อนที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า10. น้องกะหล่ำอยากชวนให้พี่ๆ ทำสิ่งดีๆ เล็กๆ เพื่อโลกด้วยกัน เริ่มต้นที่ทานกะหล่ำที่ร้านให้หมดจานวางจานที่สติ๊กเกอร์ สีเขียว : เหนี่ยวกะหล่ำให้จุกๆ เติมไม่อั้นเหมือนเดิมวางจานที่สติ๊กเกอร์ สีแดง : เมื่ออิ่มพอดี ที่กะหล่ำจานสุดท้าย#BarBQPlaza #บาร์บีคิวพลาซ่า #กินเกลี้ยงเลี่ยงFoodWaste #วันอาหารโลก #GONGOGREEN #น้องกะหล่ำ