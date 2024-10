เนสท์เล่ จับมือมูลนิธิ SOS จัดกิจกรรม "วันอาหารโลก"

ในโอกาสวันอาหารโลก หรือ World Food Day วันที่ 16 ตุลาคม ตลอดทั้งเดือนนี้ เนสท์เล่ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “ไอศกรีมแสนอร่อย” แจกความสุขผ่านไอศกรีมสู่ชาวไทยมากกว่า 6 แสนคนใน 1,000 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม นครสวรรค์ เชียงใหม่ เพชรบุรี ระยอง และประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมมือกับมูลนิธิ SOS แจกไอศกรีมกว่า 718,000 สกู๊ป รวมถึงมีกิจกรรมนำผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของเนสท์เล่ ไอศกรีม ลงพื้นที่แจกไอศกรีมด้วยตนเอง สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม หลังจากเดือนนี้ เนสท์เล่จะยังเดินหน้าส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี รวมเป็นไอศกรีมทั้งหมด 1.11 ล้านสกู๊ปกล่าวว่า “เนสท์เล่ ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ SOS ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของบริษัท มาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อแก่กลุ่มเปราะบางที่มีความขาดแคลนในประเทศไทย วันอาหารโลกในปีนี้""เรายินดีมากที่ได้แจกจ่ายไอศกรีมกว่า 718,000 สกู๊ป ตลอดทั้งเดือนตุลาคม เพื่อเติมความสุขและกำลังใจให้กับชุมชนใน 11 จังหวัด เพราะเราเชื่อว่าอาหารไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่หล่อเลี้ยงร่างกาย แต่ยังสามารถช่วยสร้างความสุขใจ ตามแนวทางการกินอยู่อย่างสมดุล หรือ Balanced Diet ในกิจกรรมครั้งนี้ เราได้ชวนพนักงานจิตอาสามาร่วมส่งต่อความสุขด้วยการตักไอศกรีมเนสท์เล่แจกคนในชุมชนเพื่อสร้างรอยยิ้มและเติมเต็มความอิ่มทั้งทางร่างกายและจิตใจ”ในเดือนตุลาคมนี้ เนสท์เล่ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิ SOS ในการส่งต่ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ที่ผ่านมา เนสท์เล่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เนสท์เล่หลากหลายชนิดแก่มูลนิธิ SOS เช่น เนสกาแฟพร้อมดื่ม เครื่องดื่มช็อกโกแล็ตมอลต์พร้อมดื่มตราไมโล เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูปตราอิ่มดี และผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลของเนสท์เล่ เป็นต้น เป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งเทียบได้กับอาหาร 660,689 มื้อ รวมไปถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการนำอาหารไปฝังกลบถึง 397,986 กิโลกรัม สะท้อนถึงคำมั่นสัญญาของเนสท์เล่ในการส่งมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการพร้อมกับการฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อม หรือ Good for You, Good for the Planetเผยว่า “มูลนิธิฯ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมระบบการกระจายอาหารในประเทศเพื่อลดการสูญเสียโดยไม่จำเป็น และสร้างความเท่าเทียมให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน โดยแจกจ่ายอาหารส่วนเกินคุณภาพสูงให้กับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในกรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ และจังหวัด อื่นๆ รวมแล้วกว่า 10 ล้านกิโลกรัมหรือคิดเป็น 45 ล้านมื้อ ให้แก่ชุมชนต่าง ๆ มากกว่า 4,990 แห่ง ซึ่งการได้ร่วมมือกับเนสท์เล่ ประเทศไทย ในครั้งนี้ เปรียบเสมือนการผนึกกำลังทางอาหารเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน และเข้าไม่ถึงอาหารที่มีคุณภาพ ทางมูลนิธิฯ จึงขอบคุณทางเนสท์เล่สำหรับกิจกรรมดีๆ ในวันนี้”ไอศกรีมคืออาหารสร้างสุขสำหรับใครหลายๆ คน แต่ความสุขนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางที่มีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ เนสท์เล่หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะได้สร้างความสุขใจด้วยรสชาติของความหวังและกำลังใจที่นอกเหนือจากความอิ่มท้อง ให้แก่คนไทยกว่า 650,000 คนที่ได้รับไอศกรีมผ่านกิจกรรมนี้