กนอ.จัดใหญ่ ISB Forum & Awards 2024 ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การพัฒนา-เติบโตอย่างยั่งยืน

กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ISB Forum & Awards 2024 ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2567 (I-EA-T Sustainable Business 2024) ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Inclusive and Sustainable Industrialization Towards New Growth" (การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืนสู่การเติบโตครั้งใหม่) โดยมีผู้บริหาร กนอ. และผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม Ballroom 3 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯนายสุเมธ กล่าวว่า การจัดงาน ISB Forum & Awards 2024 ในปีนี้ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไม่เพียงแต่สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังคำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่1.การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม (Inclusive Industrialization) เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มในสังคมมีส่วนร่วมและเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมความหลากหลายในการทำงาน2.การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable Industrialization) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเจริญเติบโตที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวและ 3.การปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย (New Industrialization) นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลค่า ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมใหม่“ผมเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. ต่างมีกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม ตลอดจนความรู้ความชำนาญ และทรัพยากรที่สนับสนุนลงไปยังชุมชนโดยรอบ หากมีการพัฒนาออกแบบแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งผลลัพธ์ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนความร่วมมือร่วมกัน การผนึกกำลังของภาคอุตสาหกรรมจะพลิกวิกฤติ ช่วยสร้างโอกาสการพัฒนาสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างจับต้องได้ คุ้มค่า และเป็นรูปธรรม” นายสุเมธ กล่าวสำหรับ โครงการ ISB (I-EA-T Sustainable Business) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 เพื่อส่งเสริมความพร้อมของผู้ประกอบการในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเปิดเผยข้อมูลผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ในระดับสากล โดยในปี 2567 กนอ. ขยายผลกลุ่มเป้าหมายไปสู่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ISB Roadshow กว่า 61 สถานประกอบการ และผู้เข้าร่วม BIA/SIA Workshop จำนวน 45 ราย ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ISB ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมทางสังคม รวม 575.87 ล้านบาท และเกิดผลตอบแทนทางสังคม (SROI) สูงถึง 4.87 เท่า คิดเป็นมูลค่ารวม 2,801.46 ล้านบาทภายในงาน ISB Forum & Awards 2024 ได้มอบรางวัล ISB List จำนวน 16 รางวัลให้แก่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมฯ ผู้ประกอบการที่สะท้อนการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ BIA และ SIAและมอบรางวัล ISB Awards 2024 แก่ผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 11 ราย ได้แก่ 1.บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2.บริษัท ซีพีแรม จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 3.บริษัท ดานิลี่ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 4.บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 5.บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 6.บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 7.บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรัส์ เอเซีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 8.บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 9.บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 10.บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) และ 11.บริษัท โซเก็น เคมิคอล เอเชีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลแก่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ในบทบาท ISB Accelerator จำนวน 8 ราย ได้แก่ 🍀นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 🍀นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 🍀นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 🍀นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 🍀นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) 🍀นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์🍀ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด🍀นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดรักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวทิ้งท้าย