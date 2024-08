บางกอก เชน ฮอสปิทอล ติดทำเนียบหุ้น ESG100 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลการุญเวช ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2567 โดยสถาบันไทยพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2567 ด้วยการคัดเลือกจาก 920 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มบริการ และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน (พ.ศ.2561-2567)“BCH มุ่งมั่นยกระดับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในเครือ ควบคู่ไปกับการบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจขององค์กร (Boosting sustainability through entire organization) การดูแลใส่ใจโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ (Care) และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย (Healthiness and Happiness) โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารจัดการ รวมถึงใส่ใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์เพื่อขยายขอบเขตบริการทางการแพทย์ร่วมกับพันธมิตรให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลายหลาย ทั้งการเปิดศูนย์มะเร็งรังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี รถทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการความร่วมมือให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์จัดเก็บเซลล์เพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์และเซลล์ภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต”ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกันสำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบในปีนี้ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป