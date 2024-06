“ออริจิ้น จับมือ ไผ่ทอง” จัดคาราวานรถไอศกรีมแจกคนงานแคมป์ก่อสร้าง ผ่านแคมเปญ “Sweet Happiness”

ประธานอำนวยการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ตอกย้ำโครงการORIGIN GIVE มุ่งมั่นพัฒนาโครงการเพื่อความสุขของผู้อยู่อาศัย ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าจัดแคมเปญพิเศษฉลองครบรอบ 15 ปีออริจิ้น “Sweet Happiness Caravan” ด้วยการชวนพันธมิตร ไผ่ทองไอสครีม แบรนด์ไอศกรีมที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน นำโดย ผู้บริหาร ไผ่ทองไอสครีม ต้นตำรับ นางสาวรตา ชัยผาติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทย ฟูด คิงดอม จำกัด จัดคาราวานรถไอศกรีมไผ่ทองหลากรสชาติ เดินสายลงพื้นที่กระจายความสุขความสดชื่น 15 วัน 15 ทำเลโครงการของออริจิ้น ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบบถึงมือพี่ๆ พนักงานแคมป์ก่อสร้างอย่างเป็นกันเอง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษที่แทนคำขอบคุณต่อผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของออริจิ้น ที่ร่วมสร้างสรรค์ความสุขในการใช้ชีวิตของลูกค้าออริจิ้นอย่างเต็มที่ในทุกๆ วันโดยทั้ง 15 โครงการ ที่เดินสายแจกไอศกรีม ได้แก่ บริกซ์ตัน เพ็ท แอนด์ เพลย์ พหลโยธิน 50 สเตชั่น (BRIXTON Pet & Play Phahol 50 Station), ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ นนทบุรี สเตชั่น (Origin Plug & Play Nonthaburi Station), ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station), โซ ออริจิ้น เกษตร อินเตอร์เชนจ์ (SO Origin Kaset Interchange), โซ ออริจิ้น พหลฯ 69 สเตชั่น (SO Origin Phahol 69 Station), วัน ออริจิ้น พญาไท (ONE ORIGIN PHAYATHAI), วัน ออริจิ้น สนามเป้า (ONE ORIGIN SANAMPAO), ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ ศรีนครินทร์ (Origin Plug & Play Srinakarin), ไนท์บริดจ์ สเปซ สุขุมวิท-พระราม4 (KnightsBridge Space Sukhumvit-Rama4), ออริจิ้น เพลส บางนา Origin Place Bangna, ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี22 สเตชั่น (Origin Plug & Play E22 Station), ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ สิรินธร สเตชั่น (Origin Plug & Play Sirindhorn Station), ดิ ออริจิ้น บางนา - บางปะกง (The Origin Bangna – Bangpakong), ออริจิ้น เพลส บางแสน (Origin Play Bangsaen)